Braća Panić oslobođeni svih optužbi

31.03.2026 14:00

Браћа Панић ослобођени свих оптужби

U Trećem osnovnom sudu u Beogradu danas je donijeta presuda kojom su braća Miloš i Uroš Panić oslobođeni svih optužbi! Pored braće Panić, optužnicom su bili obuhvaćeni i Vuk Stanković, poznatiji kao Vuke Makro, Ivan Zajelac, kao i bračni par Sonja i David Luković.

- Tužilac je u završim riječima predložio da sud izrekne kaznu zatvora od 1 godine za sve okrivljene, međutim sud je danas donio oslobađajuću presudu za sve - kaže izvor Kurira i dodaje:

- U Trećem osnovnom sudu u Beogradu danas je izrečena prvostepena presuda kojom su braća Miloš i Uroš Panić, kao i ostali okrivljeni Vuk Stanković, Ivan Zajelac i bračni par Sonja i David Luković, oslobođeni svih optužbi, jer sud nije našao dovoljno dokaza da su izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret.

Podsjetimo, prema optužnici, oni su od 1. oktobra 2022. do 16. oktobra 2023. godine, po prethodnom dogovoru i sa podijeljenim ulogama, navodili i podsticali tri ženske osobe na vršenje prostitucije, koristeći dva sajta za reklamiranje salona za masažu, koji su, prema stavu tužilaštva, bili paravan za pružanje seksualnih usluga.

Slučaj koji je mjesecima punio stupce crne hronike odnosi se na optužbe da su braća organizovala mrežu prostitucije pod maskom "tantričkih" i "senzualnih" masaža.

- Sonja Luković je, prema optužnici, bila zadužena za ugovaranje klijenata, odnosno vrijeme i mjesto dolaska, kao i uslugu koja će im biti pružena, dok su cijene seksualnih usluga, kako se sumnja, odredili Uroš Panić, Miloš Panić, Vuk Stanković i David Luković. Sumnja se takođe da je usluga tantričke masaže sa ručnom završnicom koštala između 3.500 i 6.000 dinara, a “Milki masaža” 10.000 dinara. Djevojke su za sebe zadržavale 50 odsto ostvarene zarade, a 50 odsto su predavale okrivljenima - podsjeća izvor na detalje iz optužnice.

Međutim, sud smatra da nema dovoljno dokaza za ove optužbe.

