Uhapšen Turčin s potjernice, kršio zakon o klađenju

ATV

31.03.2026 13:29

Foto: MUP KS

Državljanin Turske Muhamed O.B. (25) uhapšen je u Sarajevu na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol u Ankari.

Bjegunca su locirali i uhapsili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevu

”Lice je osumnjičeno za počinjenje krivičnih djela iz Zakona o regulisanju klađenja u fudbalu i drugim sportskim takmičenjima, te igara na sreću Republike Turske. Tokom pretresa stambenog prostora na području opštine Vogošća, gdje je osumnjičeni boravio, pronađeni su i izuzeti predmeti i drugi dokazi koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem predmetnog krivičnog djela”, saošptio je MUP Kantona Sarajevo.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je predat sudiji za ekstradiciju Suda BiH na dalje postupanje.

