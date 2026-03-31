Uhapšen Turčin s potjernice, kršio zakon o klađenju

Državljanin Turske Muhamed O.B. (25) uhapšen je u Sarajevu na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol u Ankari.
Bjegunca su locirali i uhapsili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevu
”Lice je osumnjičeno za počinjenje krivičnih djela iz Zakona o regulisanju klađenja u fudbalu i drugim sportskim takmičenjima, te igara na sreću Republike Turske. Tokom pretresa stambenog prostora na području opštine Vogošća, gdje je osumnjičeni boravio, pronađeni su i izuzeti predmeti i drugi dokazi koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem predmetnog krivičnog djela”, saošptio je MUP Kantona Sarajevo.
Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni je predat sudiji za ekstradiciju Suda BiH na dalje postupanje.
