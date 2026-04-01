Momak i djevojka oteli muškarca, pa ga brutalno pretukli u stanu

Autor:ATV
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu rasvijetlili su slučaj otmice i prebijanja 37-godišnjeg muškarca M.T., koji se odigrao 24. marta ove godine.
Zbog sumnje da su počinili ovo krivično djelo, šest dana kasnije slobode su lišeni S.M. (42) i A.M. (30).
Prema saznanjima, oštećeni M.T. je policiji ispričao da je bio otet i odveden u jedan stan, gdje su ga osumnjičeni držali protiv njegove volje. Tokom zatočeništva, on je brutalno pretučen, a ljekarskim pregledom ustanovljeno je da je zadobio teške povrede glave.
Nakon intenzivnog operativnog rada, policija je identifikovala i privela osumnjičeni par.
Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Policija trenutno utvrđuje motive ovog napada, kao i sve okolnosti pod kojima je M.T. namamljen ili odveden u stan. Istraga će pokazati da li su napadači i žrtva odranije bili u sukobu ili su u pitanju drugi motivi.
