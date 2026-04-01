Logo
Large banner

Sana u blagom rastu, Gomjenica stagnira

Autor:

ATV
01.04.2026 09:00

Komentari:

0
Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Vodostaj Sane u blagom je rastu, a Gomjenice stagnira, saopštio je jutros Operativno-komunikacioni centar grada Prijedora.

Vodostaj Sane u Ključu, Sanskom Mostu i Oštroj Luci u porastu je za jedan do tri centimetra, dok je u Prijedoru za jedan i iznosi 232 centimetra, a prva kota odbrane od poplava je 420 centimetara.

БиХ Италија

Fudbal

Poznate sve grupe za Mundijal 2026

Vodostaj Gomjenice u Omarskoj i u Prijedoru stagnira i na ovim mjernim mjestima iznosi 229, odnosno 277 centimetara.

Saobraćaj na putu Mrakovica – Podrgadci je i dalje obustavljen, dok se na putu Gornji Jelovac - Prijedor zbog klizišta odvija jednom trakom.

Zbog kvarova izazvanih snijegom bez struje su i dalje Stara Lisina i Mrakovica.

илу-сендвич-01092025

Zdravlje

Ako želite zdravo srce onda ovo meso odmah izbacite iz upotrebe

Broj Operativno-komunikacionog centra 121 dostupan je građanima 24 časa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sana

Gomjenica

vodostaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Показало се да се Запад се мијеша у мађарске изборе

Svijet

Zaharova: Pokazalo se da se Zapad se miješa u mađarske izbore

4 d

0
Nesanica telefon krevet

Savjeti

Ako patite od nesanice, izbjegavajte jednu stvar: Samo pogoršavate problem

4 d

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Svijet

Još jedna zemlja ulazi u rat na Bliskom istoku?

4 d

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Pesah da bude snažan podsticaj za još veće poštovanje i toleranciju

4 d

1

Više iz rubrike

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Gradovi i opštine

Klizište kod Maglaja ugrožava stambene objekte i Koridor 5c

5 d

0
Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме

Gradovi i opštine

Neobična situacija u Srebrenici: Bankomat dobio radno vrijeme

5 d

0
Храбра радница која се супротставила пљачкашу могла би да добије награду од 5.000 КМ

Gradovi i opštine

Hrabra radnica koja se suprotstavila pljačkašu mogla bi da dobije nagradu od 5.000 KM

5 d

1
на слици је набујала ријека уз мјерач водостаја

Gradovi i opštine

Sava raste kod Bijeljine, ali je ispod kote redovne odbrane od poplava

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner