Sana u blagom rastu, Gomjenica stagnira

Vodostaj Sane u blagom je rastu, a Gomjenice stagnira, saopštio je jutros Operativno-komunikacioni centar grada Prijedora.
Vodostaj Sane u Ključu, Sanskom Mostu i Oštroj Luci u porastu je za jedan do tri centimetra, dok je u Prijedoru za jedan i iznosi 232 centimetra, a prva kota odbrane od poplava je 420 centimetara.
Vodostaj Gomjenice u Omarskoj i u Prijedoru stagnira i na ovim mjernim mjestima iznosi 229, odnosno 277 centimetara.
Saobraćaj na putu Mrakovica – Podrgadci je i dalje obustavljen, dok se na putu Gornji Jelovac - Prijedor zbog klizišta odvija jednom trakom.
Zbog kvarova izazvanih snijegom bez struje su i dalje Stara Lisina i Mrakovica.
Broj Operativno-komunikacionog centra 121 dostupan je građanima 24 časa.
