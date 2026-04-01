Ako patite od nesanice, izbjegavajte jednu stvar: Samo pogoršavate problem

01.04.2026 08:50

Foto: cottonbro studio/Pexels

Jedna od najčešćih grešaka dešava se odmah nakon buđenja – gledanje na sat i panika zbog sna.

Iako uzroci nesanice mogu da budu različiti, problem se lako pretvara u začarani krug, koji nas iscrpljuje tokom dana.

“Kada se probudimo, većina ljudi provjeri koliko je sati, što podstiče naš um da počne da se pita jesmo li dovoljno spavali i paniči zbog sutrašnjeg dana”, objasnila je Katrin Pinkam.

Dodaje da tijelo tada reaguje kao da je u opasnosti i aktivira reakciju "bori se ili bježi", što nas samo razbuđuje i otežava ponovno uspavljivanje.

Katrin Pinkam naglašava da tijelo pamti obrasce, ali ne razlikuje dobre od loših.

“Postavili ste obrazac koji ne funkcioniše. Mijenjamo ponašanje koje održava taj obrazac. Ne fokusiramo se na ono što je prvobitno pokrenulo problem nesanice, jer to nije ono što ga održava”, rekla je, dodajući da je ključno kako se ponašamo i razmišljamo o spavanju.

Drugim riječima, problem često ne održava uzrok, već to čine naše reakcije na njega.

Prema NHS-u, nesanica je trajan problem sa spavanjem koji se često može ublažiti promjenom navika.

Kao mogući uzroci navode se stres, anksioznost, hroničan bol, ali i loše navike poput unosa kofeina ili alkohola uveče, kao i neredovan raspored spavanja.

U nekim slučajevima koristi se kognitivno-bihevioralna terapija, koja pomaže da se promijene obrasci razmišljanja i ponašanja koji ometaju san.

(NovostiMagazin)

