Potpuno prirodno: Farbanje jaja čajem je novi hit

ATV
31.03.2026 11:35

Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.
Farbanje jaja za Vaskrs više nije samo lukovina i klasična crvena. Posljednjih godina, sve više se vraćamo prirodnim metodama i tu se čaj izdvojio kao jedno od najzanimljivijih rješenja.

Ne samo da je potpuno prirodan, već daje suptilne, elegantne nijanse koje izgledaju kao da ste ih kupili u nekoj skandinavskoj radnji, a ne napravili kod kuće.

Za razliku od intenzivnih boja na koje smo navikli, farbanje čajem daje prigušene, sofisticirane tonove. To su ona jaja koja ne “vrište” bojom, ali izgledaju skuplje i promišljenije. U zavisnosti od vrste čaja i kombinacija koje koristite, možete dobiti čitavu paletu nijansi.

Crni čaj u kombinaciji sa sokom od cvekle daje nježnu roze nijansu, dok spoj crnog čaja i soka od grožđa ide ka dubljoj, ljubičastoj. Ako želite jarko žutu, japanski zeleni čaj, poput senče, daje čist i svijetao ton, dok kamilica ide u blažu, pastelnu varijantu.

Za one koji vole hladnije tonove, kombinacija čaja od šipka i hibiskusa daje sivkaste nijanse, a crni čaj uz dodatak izgnječenih borovnica može povući na plavo. Roibos uz malo kurkume daje toplu narandžastu, dok klasičan crni čaj ostaje najpouzdaniji za braon tonove.

Priprema je jednostavna, ali zahtijeva malo više vremena. U proključalu vodu dodaje se čaj i ostavlja da odstoji desetak minuta kako bi se izvukao maksimalan pigment. Nakon toga se procijedi, doda se kašika sirćeta i sve se lagano promiješa.

Kuvana jaja se pažljivo spuštaju u ohlađen čaj i ostavljaju da odstoje, idealno preko noći u frižideru. Upravo to stajanje pravi razliku, jer omogućava boji da se ravnomjerno uhvati i produbi.

Kada ih izvadite, važno je da ih ne trljate. Samo ih lagano osušite, jer se boja kod prirodnih tehnika ne "zaključava" kao kod kupovnih farbi.

Ono što ovu metodu izdvaja jeste to što rezultat nikada nije potpuno isti. Svako jaje dobije svoju nijansu, svoju teksturu i mali nesavršeni detalj koji ga čini ljepšim nego da je savršeno, prenosi Ona.rs.

