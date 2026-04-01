Kako da vaskršnja jaja ne pucaju prilikom kuvanja?

01.04.2026 09:51

Како да васкршња јаја не пуцају приликом кувања?

Kako se bliži Vaskrs, mnogi već razmišljaju o pripremi praznične trpeze i farbanju jaja. Iako djeluje kao jednostavan posao, često se dešava da dio jaja popuca tokom kuvanja, pa bjelance iscuri i pokvari i izgled i kasnije bojenje.

Iza ovog problema ne stoji slučajnost, već nekoliko vrlo konkretnih grešaka koje se lako mogu izbjeći. Najčešći uzrok pucanja jaja je nagla promjena temperature. Kada se jaja direktno iz frižidera stave u vruću vodu, ljuska se širi brže nego unutrašnjost, što dovodi do pucanja. Zato je važno da jaja prije kuvanja odstoje neko vrijeme na sobnoj temperaturi.

Druga česta greška je prejako ključanje vode. Kada voda intenzivno vri, jaja se sudaraju međusobno i udaraju o zidove šerpe, pa lako dolazi do oštećenja ljuske. Problem može biti i ako u šerpu stavite previše jaja, bez dovoljno prostora, stalno se pomjeraju i udaraju jedno o drugo.

Manje očigledan uzrok su i sitne, gotovo nevidljive pukotine koje već postoje na ljusci. Tokom kuvanja one se samo prošire. Takođe, vrlo svježa jaja imaju nešto veći unutrašnji pritisak, pa su podložnija pucanju ako se kuvaju na pogrešan način.

Trikovi kako da vam jaja ne puknu prilikom kuvanja

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da spriječe ovaj problem. Najprije, jaja uvijek stavljajte u hladnu vodu i zagrijavajte ih postepeno, umjesto da ih ubacujete u već ključalu vodu. Kuvajte ih na umjerenoj temperaturi, tako da voda lagano vri, bez jakog ključanja.

Jedan od najpoznatijih savjeta je dodavanje soli u vodu. So pomaže da se bjelance brže zgruša ako dođe do pucanja, pa neće iscuriti, a ujedno može da ojača ljusku i smanji šanse da do pucanja uopšte dođe. Mnogi dodaju i malo sirćeta iz istog razloga.

Važno je i da jaja ne budu nagurana u šerpi, već da imaju dovoljno prostora, idealno u jednom sloju. Nakon kuvanja, preporučuje se da se postepeno hlade, kako bi se izbjegao dodatni temperaturni šok.

Uz ove jednostavne korake, jaja će ostati cijela, a kasnije će se i ravnomjernije obojiti, što je posebno važno kada se pripremate za praznično ukrašavanje. Ako se sve uradi kako treba, rezultat su uredna, lijepo kuvana i spremna jaja za farbanje.

(Žena Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

