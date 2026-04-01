Plata zavisi od kilograma: Avio-kompanija uvodi šokantna pravila za posadu

Er Indija navodno uvodi novu, kontroverznu politiku koja bi mogla da utiče na plate kabinskog osoblja u zavisnosti od njihove tjelesne mase, prenose mediji.

Prema novoj Politici zdravstvene i fitnes usklađenosti kabinskog osoblja, koja stupa na snagu 1. maja, članovi posade čija tjelesna masa prema BMI (Body Mass Index) pokazuje da su ispod ili iznad preporučenog opsega suočiće se sa neplaćenim odsustvom dok ne dostignu traženi BMI.

Kako će se primjenjivati nova politika?

Članovi posade čiji BMI nije u prihvatljivim granicama biće sklonjeni sa leta i upućeni na medicinsku i funkcionalnu procjenu u trajanju od sedam dana. Ako prođu testove, mogu se vratiti na rad; ako ne, biće stavljeni na neplaćeno odsustvo.

Kabinsko osoblje ima 30 dana da se vrati u normalni BMI opseg; ako to ne uradi, dobiće zvanično upozorenje, a nakon još 30 dana – konačno upozorenje, prenosi NDTV.

Zdravlje i fitnes na prvom mjestu

Nova politika, kako navode mediji, ima za cilj da promoviše zdrav životni stil kod osoblja i održi adekvatnu tjelesnu masu.

"Trenutna politika služi kao pripremna mjera prije uvođenja standarda poboljšanog fitnesa", navodi se u dokumentu Er Indije.

Članovi posade sa BMI od 30 i više moraće da obave dodatne medicinske preglede, uključujući kontrolu šećera u krvi, lipidnog profila i procjenu potencijalnih zdravstvenih rizika.

Pozadina politike

Er Indija uvodi novu mjeru nakon što je kompanija zabilježila gubitak od oko 150 milijardi rupija (1,6 milijardi dolara) u fiskalnoj godini koja se završila 31. marta, prenosi Blumberg. Gubitak je posljedica zatvaranja vazdušnog prostora i posljedica tragične nesreće aviona Er Indije u junu 2025. godine.

(B92)