Plata zavisi od kilograma: Avio-kompanija uvodi šokantna pravila za posadu

01.04.2026 09:22

Er Indija navodno uvodi novu, kontroverznu politiku koja bi mogla da utiče na plate kabinskog osoblja u zavisnosti od njihove tjelesne mase, prenose mediji.

Prema novoj Politici zdravstvene i fitnes usklađenosti kabinskog osoblja, koja stupa na snagu 1. maja, članovi posade čija tjelesna masa prema BMI (Body Mass Index) pokazuje da su ispod ili iznad preporučenog opsega suočiće se sa neplaćenim odsustvom dok ne dostignu traženi BMI.

Kako će se primjenjivati nova politika?

Članovi posade čiji BMI nije u prihvatljivim granicama biće sklonjeni sa leta i upućeni na medicinsku i funkcionalnu procjenu u trajanju od sedam dana. Ako prođu testove, mogu se vratiti na rad; ako ne, biće stavljeni na neplaćeno odsustvo.

Kabinsko osoblje ima 30 dana da se vrati u normalni BMI opseg; ako to ne uradi, dobiće zvanično upozorenje, a nakon još 30 dana – konačno upozorenje, prenosi NDTV.

Zdravlje i fitnes na prvom mjestu

Nova politika, kako navode mediji, ima za cilj da promoviše zdrav životni stil kod osoblja i održi adekvatnu tjelesnu masu.

"Trenutna politika služi kao pripremna mjera prije uvođenja standarda poboljšanog fitnesa", navodi se u dokumentu Er Indije.

Članovi posade sa BMI od 30 i više moraće da obave dodatne medicinske preglede, uključujući kontrolu šećera u krvi, lipidnog profila i procjenu potencijalnih zdravstvenih rizika.

Pozadina politike

Er Indija uvodi novu mjeru nakon što je kompanija zabilježila gubitak od oko 150 milijardi rupija (1,6 milijardi dolara) u fiskalnoj godini koja se završila 31. marta, prenosi Blumberg. Gubitak je posljedica zatvaranja vazdušnog prostora i posljedica tragične nesreće aviona Er Indije u junu 2025. godine.

(B92)

Pročitajte više

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

Zanimljivosti

Stiže novac za stanove i automobile: Da li ste među ova 4 srećna znaka?

4 d

0
Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија

Tenis

Kako je Đoković proslavio plasman BiH na Mundijal?

4 d

21
Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

Svijet

Radite od kuće, manje putujte: Dramatično upozorenje građanima

4 d

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Sana u blagom rastu, Gomjenica stagnira

4 d

0

Više iz rubrike

Гасовод

Ekonomija

Prvi put od januara 2023. prosječne cijene gasa u Evropi premašile 600 dolara

4 d

0
Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

Ekonomija

Velaula: Od sutra operativno šest miliona KM za radnike "Nove Ljubije"

5 d

5
Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

Ekonomija

Stabilizacija situacije ni na vidiku: Više od tri miliona nezaposlenih

5 d

0
Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

Ekonomija

Zlato u padu: Inflacija i prinosi diktiraju tržište

5 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

