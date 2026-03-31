Stabilizacija situacije ni na vidiku: Više od tri miliona nezaposlenih

Autor:

ATV
31.03.2026 11:53

Foto: Pixabay

U Njemačkoj je i dalje više od tri miliona nezaposlenih, a poboljšanje situacije na tržištu rada trenutno nije na vidiku, pokazuju danas objavljeni podaci Savezne agencije za rad (BA) za mart.

Broj nezaposlenih u Njemačkoj je smanjen za 49.000 u odnosu na prethodni mjesec na 3,021 milion.

Stopa nezaposlenosti u martu smanjena je za 0,1 procentni poen u odnosu na februar i sada iznosi 6,4 odsto.

Kako se navodi, broj nezaposlenih u martu je i dalje za 54.000 veći nego u istom mjesecu lane, što pokazuje da tržište rada i dalje pokazuje znake slabosti uprkos sezonskom poboljšanju.

Pad nezaposlenosti u martu dio je uobičajene sezonske dinamike, poznate kao proljećni oporavak tržišta rada.

Direktorka BA Andrea Nales ipak ocjenjuje da ovogodišnji oporavak dolazi "bez značajnijeg zamaha" na tržištu rada.

Eksperti ne vide jasne znakove snažnijeg ekonomskog oporavka koji bi podržao dalji trend smanjenja nezaposlenosti.

Broj korisnika naknade za nezaposlene iznosio je 1,104 miliona, što je povećanje od 98.000 u odnosu na mart prošle godine.

Pored toga, broj radno sposobnih korisnika socijalne pomoći procijenjen je na 3,82 miliona, što je pad od 147.000 međugodišnje.

Podaci pokazuju i da značajan broj korisnika ove pomoći radi, ali im prihodi nisu dovoljni za pokrivanje osnovnih troškova života, pa im je potrebna dodatna državna podrška.

Potražnja za radnom snagom u Njemačkoj ostaje slaba, ali stabilna.

U martu je registrovano 638.000 slobodnih radnih mjesta, što je za oko 5.000 manje nego prije godinu dana, dodaje se u izvještaju, piše Tanjug.

