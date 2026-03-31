U Moskvi spriječen teroristički napad

Snage bezbjednosti spriječile su teroristički napad u Moskovskoj oblasti, a osumnjičeni je eliminisan tokom hapšenja, saopšteno je iz ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/.

"Spriječen je teroristički napad koji je planirao ruski državljanin po naređenju ukrajinskih obavještajnih službi. Osumnjičeni je pružio oružani otpor tokom pokušaja službenika FSB-a da ga uhapse, i neutralisan je uzvratnom vatrom", navodi se u saopštenju.

Društvo Trgovci kažnjeni sa 363.000 KM zbog prekoračenja marže

Iz FSB-a ističu da je počinilac, koji je zaposlen u preduzeću namjenske industrije, bio osumnjičen za podmetanje požara na željezničkim prugama i špijuniranje objekata energetske i odbrambene industrije, te da su kod njega pronađene zalihe eksploziva.

U saopštenju se dodaje da su službenici FSB-a na licu mjesta zaplijenili eksplozivnu napravu maskiranu kao prenosivi punjač za baterije.