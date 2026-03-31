U Moskvi spriječen teroristički napad

Autor:ATV
Komentari:0
Snage bezbjednosti spriječile su teroristički napad u Moskovskoj oblasti, a osumnjičeni je eliminisan tokom hapšenja, saopšteno je iz ruske Federalne službe bezbjednosti /FSB/.
"Spriječen je teroristički napad koji je planirao ruski državljanin po naređenju ukrajinskih obavještajnih službi. Osumnjičeni je pružio oružani otpor tokom pokušaja službenika FSB-a da ga uhapse, i neutralisan je uzvratnom vatrom", navodi se u saopštenju.
Društvo
Trgovci kažnjeni sa 363.000 KM zbog prekoračenja marže
Iz FSB-a ističu da je počinilac, koji je zaposlen u preduzeću namjenske industrije, bio osumnjičen za podmetanje požara na željezničkim prugama i špijuniranje objekata energetske i odbrambene industrije, te da su kod njega pronađene zalihe eksploziva.
U saopštenju se dodaje da su službenici FSB-a na licu mjesta zaplijenili eksplozivnu napravu maskiranu kao prenosivi punjač za baterije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Savjeti
1 h0
Najnovije
Najčitanije
13
29
13
28
13
19
13
18
13
11
Trenutno na programu