Fudbaler se odrekao kćerke (19) kad je saznao čime se bavi

Nekadašnji engleski fudbaler Dejvid Dan, poznat po igrama za Blekburn Rovers, našao se u centru pažnje zbog porodičnog skandala koji je potresao javnost.

Razlog – odluka da prekine svaki kontakt sa svojom 19-godišnjom kćerkom nakon što je saznao čime se bavi.

Teška porodična odluka

Dan, koji je tokom karijere upisao i nastup za reprezentaciju Engleske, iz veze sa glumicom Sami Vinvard ima kćerku Miju. Iako je kasnije osnovao novu porodicu, odnos sa najstarijim djetetom sada je potpuno prekinut.

Do raskola je došlo kada je Mia roditeljima priznala da zarađuje snimajući sadržaj za odrasle na platformi OnliFans.

Prema njenim riječima, reakcija roditelja bila je izuzetno burna.

„Izvrijeđali su me i blokirali“

Mia tvrdi da je pokušala da obnovi odnos sa ocem, ali bez uspjeha.

„Htjela sam da se ponovo povežem s ocem, ali me je vrijeđao tokom razgovora. Roditelji su me se odrekli i ne žele da imaju bilo kakav kontakt sa mnom. Pokušala sam da im objasnim, ali su me izvrijeđali i blokirali“, izjavila je ona za britanske medije.

„Ne znači da sam loša osoba“

Mlada djevojka ističe da ne vidi ništa sporno u svom izboru i naglašava da sama donosi odluke o svom životu.

„Rekla sam im da mi je žao i da to što radim ne znači da sam loša osoba. Imam 19 godina i odlučila sam da radim nešto svoje“, poručila je.

Dodala je i da na ovoj platformi može zaraditi i do 100.000 funti mjesečno zahvaljujući pretplatnicima.

Karijera slavnog fudbalera

Dejvid Dan ostavio je dubok trag u engleskom fudbalu, posebno u dresu Blekburn Roversa, za koji je odigrao 377 utakmica i postigao 58 golova.

Igrao je na poziciji ofanzivnog veznog, a tokom karijere nastupao je i za Birmingem i Oldam, gdje je 2016. godine završio profesionalnu karijeru.

Za reprezentaciju Engleske upisao je jedan nastup 2002. godine, kada je na poluvremenu utakmice protiv Portugala zamijenio Stivena Džerarda.

Priča koja dijeli javnost

Ova porodična drama izazvala je brojne reakcije – dok jedni podržavaju roditelje i njihove stavove, drugi smatraju da je riječ o ličnoj odluci odrasle osobe koja ne bi smjela biti razlog za prekid porodičnih odnosa, prenosi Dnevno.