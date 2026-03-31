Velaula: Od sutra operativno šest miliona KM za radnike "Nove Ljubije"

31.03.2026 19:52

Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"
Foto: screenshot / rtrs

Za otpremnine radnika rudnika "Nova Ljubija" sutra će biti operativno šest miliona KM, izjavio je Srni v.d. direktora Rudnika željezne rude "Ljubija" Prijedor Goran Velaula.

Velaula je rekao da je Fond solidarnosti Republike Srpske danas doznačio tri miliona KM za otpremnine radnicima "Nove Ljubije", a dodatna tri miliona biće doznačena sutra.

"U pitanju je šest plata u visini njihovih ličnih primanja i isplata tih sredstava može početi čim `Nova Ljubija` završi administrativni dio posla, odnosno ovjeri iznose i dostavi nam spiskove", pojasnio je Velaula za Srnu.

On nije mogao precizirati broj radnika zato što tu evidenciju ima rudnik "Nova Ljubija" u kojem je Rudnik željezne rude manjinski vlasnik.

"Isplata će ići onom dinamikom kojom budu stizale ovjereni dokumenti iz `Nove Ljubije` o iznosima plata za svakog pojedinačnog radnika", najavio je Velaula.

U rudniku "Nova Ljubija" pokrenut je predstečajni postupak.

