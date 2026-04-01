Објављена прогноза до викенда: Метеоролози објавили када стаје киша

АТВ
01.04.2026 09:39

Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Промјењиво и кишовито вријеме требало би се задржати још неколико дана, након чега ће, како најављују метеоролози од нед‌јеље, 5. априла, стићи топлије вријеме и температуре до чак 23 степена.

Тако ће се промјенљиве и неповољне временске прилике, по најавама метеоролога из Федералног хидрометеоролошког завода, задржати до 3. априла, након чега слиједи дужи период стабилнијег и топлијег времена.

"Топлији период очекује се од 5. априла са јутарњим температурама у Босни од шест до 11 степени, а у Херцеговини од девет до 14. Дневне температуре у Босни досезаће до 19, а у Херцеговини до 23 степена Целзијусова", навели су они.

О времену у наредним данима огласио се и метеоролог Недим Сладић.

"Брзо ћемо ми на 25 степени изаћи. Ето, да не кукате", написао је кратко он.

Детаљну прогнозу за наредне дане објавио је и Републички хидрометеоролошки завод.

Сриједа, 1. април

"Претежно облачно уз нове падавине и вјетровито. Слаба до умјерена киша падаће у нижим, а сусњежица и слаб снијег у брдско-планинским пред‌јелима, уз повећање висине сњежног поркивача. У Херцеговини и на сјеверу промјенљиво облачно с најмање падавина", наводи се у прогнози.

Како додају, вјетар ће бити умјерен, на ударе јак сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена и јака, на моменте и олујна бура.

"Максимална температура ваздуха од пет до 10, на југу до 16, у вишим пред‌јелима од 2 степена", истичу они.

Четвртак, 2. април

Облачно вријеме са слабим до умјереним падавинама наставиће се и у четвртак.

"Падаће киша у нижим, а сусњежица и снијег у вишим подручјима. Више падавина се очекује у брдско планинским подручјима, док ће на сјеверу и крајњем југу бити и сувих периода без падавина. Вјетар умјерен, повремено и јак сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена и јака бура са олујним ударима", истичу из РХМЗ-а и наводе да ће минимална температура ваздуха бити од један до седам, у вишим пред‌јелима од минус два.

"Максимална температура ваздуха од четири до 11, на југу до 15, у вишим пред‌јелима од нула степени Целзијусових", кажу метеоролози.

Петак, 3. април

Промјенљиво до претежно облачно са кишом у нижим, а сусњежицом и снијегом у вишим подручјима очекује се у петак.

"Више падавина се очекује у првом дијелу дана док у другом престају, а до увече на крајњем југу и западу долази до разведравања. Минимална температура ваздуха од два до седам, у вишим пред‌јелима од минус један. Максимална температура ваздуха од шест до 13, на југу до 16 у вишим пред‌јелима од два степена", стоји у прогнози.

Субота, 4. април

Углавном сунчано уз малу до умјерену облачност и топлије вријеме очекује се у суботу.

"Минимална температура ваздуха од минус један до шест, у вишим пред‌јелима од минус три. Максимална температура ваздуха од 12 до 18, на југу до 20 у вишим пред‌јелима од шест степени", наводе метеоролози.

Нед‌јеља, 5. април

Сунчано вријеме уз промјенљиву облачност требало би бити у нед‌јељу уз минималну температуру ваздуха од два до осам, у вишим пред‌јелима од минус два.

"Максимална температура ваздуха од 15 до 20, а у вишим пред‌јелима од осам", кажу они.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

