Detalji drame na Savi: Desetine osoba zapelo u močvarnom području, strahuje se da ima mrtvih

U Hrvatskoj, na rijeci Savi kod Babine Grede u toku je opsežna i izuzetno zahtjevna akcija spašavanja više desetina osoba, najvjerojatnije migranata, koji su zapeli na nepristupačnom močvarnom terenu, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Gostujući u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", Božinović je rekao da su u akciju na području između Štitara i Babine Grede uključene sve hitne službe - policija, civilna zaštita, vatrogasci, HGS S, Crveni krst i Državna interventna jedinica.

"U ovom trenutku traje velika akcija spasavanja. Ljudi su zapeli u močvarnom dijelu oko Babine Grede. Angažovane su praktično sve snage, civilna zaštita, policija, vatrogasci, HGS S, Crveni krst, Državna interventna jedinica. Teren je izuzetno težak i nepristupačan", rekao je Božinović.

Dodao je da se procjenjuje da je riječ o nekoliko desetina osoba. Do dijela grupe spasioci su već uspjeli da dođu, ali zbog slabe vidljivosti i specifičnosti terena koriste se termovizijske kamere. Iako su se s terena čuli glasovi lociranih osoba, ministar je upozorio da postoji mogućnost da ima stradalih.

Podsjetio je da je prošle godine zabilježeno 14 smrtnih slučajeva, a ove godine su već bila dva slučaja utapanja. Izrazio je nadu da će akcija u toku završiti sa što manje žrtava.

Vukovarsko-sremska policija izvjestila je rano u jutros da se u rijeci Savi između Štitara i Babine Grede nalazi više osoba.