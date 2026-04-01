Poznate sve grupe za Mundijal 2026

Autor:

ATV
01.04.2026 08:55

Познате све групе за Мундијал 2026
Foto: Tanjug / AP / Armin Durgut

Nakon uzbudljivih utakmica baraža, kompletirana je lista svih učesnika Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se od 11. juna do 19. jula igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Time su poznati i konačni sastavi grupa, pa ljubitelji fudbala već sada mogu naslutiti prve velike derbije i izazove koji čekaju reprezentacije na najvećoj svjetskoj sceni.

Posljednje dileme riješene su kroz baraž, gdje su viđeni dramatični mečevi, produžeci i penali. Među ekipama koje su u posljednjem trenutku izborile plasman našla se i Bosna i Hercegovina, koja je nakon izvođenja jedanaesteraca eliminisala Italiju u Zenici.

Posljednju vizu za Mundijal ovjerio je Irak pobjedom protiv Bolivije, čime je zatvoren spisak svih učesnika turnira.

U nastavku donosimo kompletan raspored grupa za Svjetsko prvenstvo 2026:

  • Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka
  • Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švajcarska
  • Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
  • Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska
  • Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador
  • Grupa F: Holandija, Japan, Švedska, Tunis
  • Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
  • Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj
  • Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška
  • Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
  • Grupa K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija
  • Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama.

