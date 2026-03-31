Preokret u režiji Pavlovića i Mitrovića za pobjedu Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Saudijsku Arabiju poslije preokreta rezultatom 2:1 u okviru prijateljske utakmice u Bačkoj Topoli.

Veliku grešku Orlova kaznio je u osmom minutu Al Hamdan, ali su za četiri minuta u drugom poluvremenu preokret režirali Strahinja Pavlović (66') i Aleksandar Mitrović (70').

Poslije svega osam minuta igre u Bačkoj Topoli Srbija se našla u velikom problemu i to posle ogromne greške. Aleksa Terzić poslao je loptu unazad, Predrag Rajković previše je izletio napred, a Saudijci su dobili prostor da se prošetaju do gola.

Abdulah Al Hamdan zatresao je mrežu i Saudijska Arabija povela je sa 1:0.

Orlovi su u nastavku preuzeli inicijativu, dok je protivnička ekipa fokusirana bila na čvrstu odbranu.

Inicijativa Srbije se isplatila u 66. minutu. Borbeni Pavlović nevjerovatno je sačuvao loptu, a onda maestralnim makazicama zatresao mrežu protivnika.

Prelijep pogodak za izjednačenje potpuno je probudio Orlove koji su za četiri minuta režirali preokret. U 70. minutu Mimovićevu loptu hvata glavom Mitrović i pogađa za prednost Srbije od 2:1.

Poslije preokreta srpski fudbaleri nisu se zaustavili, već su nastavili da ređaju šanse i napadaju protivnički gol, međutim rezultat je ostao nepromenjen iako je bilo nekoliko odličnih prilika da se vođstvo poveća.