Preokret u režiji Pavlovića i Mitrovića za pobjedu Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Saudijsku Arabiju poslije preokreta rezultatom 2:1 u okviru prijateljske utakmice u Bačkoj Topoli.
Veliku grešku Orlova kaznio je u osmom minutu Al Hamdan, ali su za četiri minuta u drugom poluvremenu preokret režirali Strahinja Pavlović (66') i Aleksandar Mitrović (70').
Poslije svega osam minuta igre u Bačkoj Topoli Srbija se našla u velikom problemu i to posle ogromne greške. Aleksa Terzić poslao je loptu unazad, Predrag Rajković previše je izletio napred, a Saudijci su dobili prostor da se prošetaju do gola.
Abdulah Al Hamdan zatresao je mrežu i Saudijska Arabija povela je sa 1:0.
Orlovi su u nastavku preuzeli inicijativu, dok je protivnička ekipa fokusirana bila na čvrstu odbranu.
Inicijativa Srbije se isplatila u 66. minutu. Borbeni Pavlović nevjerovatno je sačuvao loptu, a onda maestralnim makazicama zatresao mrežu protivnika.
Prelijep pogodak za izjednačenje potpuno je probudio Orlove koji su za četiri minuta režirali preokret. U 70. minutu Mimovićevu loptu hvata glavom Mitrović i pogađa za prednost Srbije od 2:1.
Poslije preokreta srpski fudbaleri nisu se zaustavili, već su nastavili da ređaju šanse i napadaju protivnički gol, međutim rezultat je ostao nepromenjen iako je bilo nekoliko odličnih prilika da se vođstvo poveća.
