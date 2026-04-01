Mirjana Pajković šokirala sve: Osniva svoju stranku, evo kako će se zvati

Autor:ATV
Komentari:0
Bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković sinoć je gostovala kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom je otkrila da osniva svoju stranku.
Ja sam i te kako političarka i krenula sam u osnivanje svoje stranke, zvaće se “Stranka evropskog koraka slobode”, skraćeno "Seks". Sigurno ulazim u parlament – rekla je Mirjana Pajković.
Mirjana Pajković je otkrila koji jedan zahtjev koji je dobila na sajtu za odrasle gdje je nedavno otvorila profil, piše Blic.
"Imala sam zahtjev da dva minuta čistim kuću, nije bilo uslovljeno da budem gola. Neko je želio da vidi za 300 dolara da čistim svoju kuću. Sve ostalo iz mog ugla nije čudno, sve je u granicama normale. Oni žele naredbu da plate", rekla je Mirjana.
Podsjetimo, Mirjana Pajković potvrdila je za portal RTCG da je kažnjena sa 1.000 evra, uz četiri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas.
"Policija je demonstrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provjera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumijem takvo ponašanje policije. Posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je konstatovao i sudija uz zamjerke. Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži Iks", rekla je Pajković.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
4 d0
Region
4 d0
Region
4 d0
Region
4 d0
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu