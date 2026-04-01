Jedna odluka, vrijedne nagrade - m:tel nagradna igra "Nikad lakše do auta"

Kompanija m:tel pokrenula je 1. aprila 2026. godine nagradnu igru "Nikad lakše do auta", kojom nagrađuje vaše pametne odluke.

Prelaskom na digitalnu dostavu računa pojednostavljujete svoju svakodnevicu i istovremeno dobijate priliku da osvojite vrijedne nagrade, uključujući i automobil kao glavnu nagradu.

Kako učestvovati?

U nagradnoj igri učestvujete automatski podnošenjem zahtjeva za dostavljanje računa putem elektronske pošte (imejl) u periodu od 01.04.2026. do 01.07.2026. godine, uz uslov da vam je usluga aktivna u trenutku izvlačenja. Pravo učešća imate kao rezidencijalni korisnici m:tel usluga sa mjestom prebivališta u Republici Srpskoj.

Vrijedne sedmične nagrade i automobil kao glavna nagrada

Tokom trajanja nagradne igre svake sedmice očekuju vas tri vrijedne nagrade – telefoni, televizori, pametni satovi i drugi atraktivni uređaji. Do kraja nagradne igre biće dodijeljeno ukupno 39 sedmičnih nagrada. Posebno mjesto među nagradama zauzima glavna nagrada – automobil Volksvagen T-Roc, koji će biti dodijeljen 3. jula 2026. godine.

Račun na imejl – praktično, brzo i jednostavno

Prelaskom na uslugu "račun na imejl" više ne primate papirne račune. Umjesto toga, račun dobijate elektronskim putem, čime olakšavate svakodnevnu komunikaciju i stičete pravo učešća u nagradnoj igri. Sa aktiviranom uslugom svojim računima možete da pristupite bilo kad i bilo gdje, bez potrebe za štampanjem. Digitalni računi ne zauzimaju fizički prostor, pa nema potrebe za skladištenjem papira u ladicama. Ukoliko prenesete više računa na e-mail dostavu, učestvujete po osnovu svakog pojedinačnog računa, čime povećavate svoje šanse za osvajanje nagrada.

Kako da aktivirate račun na e-mail

Zahtjev za dostavljanje računa putem elektronske pošte možete podnijeti na jedan od sljedećih načina:

• pozivom m:tel Kol centra na 0800 50 000

• slanjem imejl na korisnicka.podrska@mtel.ba

• putem aplikacija m:go i Moj m:tel

• posjetom m:tel prodajnom mjestu

• odgovorom na SMS ili Viber poruku koju vam pošalje m:tel

• popunjavanjem zahtjeva na blogu kompanije na veb stranici www.mtelblog.ba.

Aktivirajte račun na imejl u periodu trajanja nagradne igre i iskoristite priliku da nikad lakše dođete do vrijednih nagrada.

Za sve dodatne informacije o uslovima i pravilima nagradne igre, posjetite

www.mtel.ba ili nam se obratite na prodajnim mjestima širom Republike Srpske.