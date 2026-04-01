Objavljena prognoza do vikenda: Meteorolozi objavili kada staje kiša

Promjenjivo i kišovito vrijeme trebalo bi se zadržati još nekoliko dana, nakon čega će, kako najavljuju meteorolozi od ned‌jelje, 5. aprila, stići toplije vrijeme i temperature do čak 23 stepena.

Tako će se promjenljive i nepovoljne vremenske prilike, po najavama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zadržati do 3. aprila, nakon čega slijedi duži period stabilnijeg i toplijeg vremena.

"Topliji period očekuje se od 5. aprila sa jutarnjim temperaturama u Bosni od šest do 11 stepeni, a u Hercegovini od devet do 14. Dnevne temperature u Bosni dosezaće do 19, a u Hercegovini do 23 stepena Celzijusova", naveli su oni.

O vremenu u narednim danima oglasio se i meteorolog Nedim Sladić.

"Brzo ćemo mi na 25 stepeni izaći. Eto, da ne kukate", napisao je kratko on.

Detaljnu prognozu za naredne dane objavio je i Republički hidrometeorološki zavod.

Srijeda, 1. april

"Pretežno oblačno uz nove padavine i vjetrovito. Slaba do umjerena kiša padaće u nižim, a susnježica i slab snijeg u brdsko-planinskim pred‌jelima, uz povećanje visine snježnog porkivača. U Hercegovini i na sjeveru promjenljivo oblačno s najmanje padavina", navodi se u prognozi.

Kako dodaju, vjetar će biti umjeren, na udare jak sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka, na momente i olujna bura.

"Maksimalna temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 16, u višim pred‌jelima od 2 stepena", ističu oni.

Četvrtak, 2. april

Oblačno vrijeme sa slabim do umjerenim padavinama nastaviće se i u četvrtak.

"Padaće kiša u nižim, a susnježica i snijeg u višim područjima. Više padavina se očekuje u brdsko planinskim područjima, dok će na sjeveru i krajnjem jugu biti i suvih perioda bez padavina. Vjetar umjeren, povremeno i jak sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura sa olujnim udarima", ističu iz RHMZ-a i navode da će minimalna temperatura vazduha biti od jedan do sedam, u višim pred‌jelima od minus dva.

"Maksimalna temperatura vazduha od četiri do 11, na jugu do 15, u višim pred‌jelima od nula stepeni Celzijusovih", kažu meteorolozi.

Petak, 3. april

Promjenljivo do pretežno oblačno sa kišom u nižim, a susnježicom i snijegom u višim područjima očekuje se u petak.

"Više padavina se očekuje u prvom dijelu dana dok u drugom prestaju, a do uveče na krajnjem jugu i zapadu dolazi do razvedravanja. Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, u višim pred‌jelima od minus jedan. Maksimalna temperatura vazduha od šest do 13, na jugu do 16 u višim pred‌jelima od dva stepena", stoji u prognozi.

Subota, 4. april

Uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije vrijeme očekuje se u subotu.

"Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do šest, u višim pred‌jelima od minus tri. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 20 u višim pred‌jelima od šest stepeni", navode meteorolozi.

Ned‌jelja, 5. april

Sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost trebalo bi biti u ned‌jelju uz minimalnu temperaturu vazduha od dva do osam, u višim pred‌jelima od minus dva.

"Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, a u višim pred‌jelima od osam", kažu oni.