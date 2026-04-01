"Kralj Čarls treba da čuje kako su moćni ljudi iznevjerili Epstinove žrtve"

Iako posjeta još nije zvanično potvrđena, kralj i kraljica Kamila navodno planiraju putovanje krajem aprila, izvještava Bi-Bi-Si .

Demokratski kongresmen Ro Kana, koji je prošle godine pomogao u izradi zakona kojim je Ministarstvo pravde SAD primorano da objavi Epštajnova dokumenta, poziva kralja da se privatno sastane sa žrtvama kako bi direktno od njih čuo „kako su ih izneverili moćni pojedinci i institucije“. „Kao što znate, ovo nije samo američko pitanje“, napisao je Kana juče u pismu kralju.

Palata je ranije saopštila da kralj „saosjeća i nastavlja da saosjeća sa žrtvama svih oblika zlostavljanja“. U pismu, Kana je navela: „Epštajnova mreža imala je značajne veze sa Britanijom, preko Gislen Maksvel, njegovih odnosa sa britanskim javnim ličnostima i društvenih i političkih krugova u kojima se kretao.“

Kraljevska porodica kaže da je spremna da podrži policiju

„Ove veze pokreću šira pitanja o tome kako je Epštajn uspio da održi uticaj, kredibilitet i zaštitu preko granica tako dugo“, navodi se u pismu. Predstavnik Kalifornije je takođe napomenuo da su članovi Kongresa tražili svjedočenje od kraljevog brata, Endrua Mauntbatena-Vindzora.

Takođe traže svjedočenje Pitera Mandelsona, bivšeg britanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, o njegovim vezama sa Epštajnom. Mauntbaten-Vindzor, kome su prošle godine oduzete titule zbog veza sa Epštajnom, ne može dobiti sudski poziv da dođe u Sjedinjene Države i nije odgovorio na zahtev. On je dosljedno i snažno negirao bilo kakvu nezakonitu radnju u svojim odnosima sa Epštajnom.

Prošlog mjeseca, kralj je rekao da je kraljevska porodica „spremna da podrži“ policijske istrage nakon što je njegov brat uhapšen, a kasnije pušten zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Istraga se odnosi na Endruovo vrijeme provedeno kao britanski trgovinski predstavnik od 2001. do 2011. godine, a uslijedila je nakon niza optužbi da je dijelio zvanična dokumenta sa Epštajnom.

Ukoliko se kraljeva posjeta SAD održi, očekuje se da će on i kraljica Kamila posjetiti Vašington, gdje bi trebalo da se sastanu sa predsjednikom Donaldom Trampom i, prema izvještajima američkih medija, da se obrate Kongresu. Posjeta bi se održala uoči 250. godišnjice Deklaracije o nezavisnosti SAD u julu.

Dokumenti koje je Ministarstvo pravde objavilo posljednjih mjeseci takođe uključuju fotografije Mauntbaten-Vindzora sa Epštajnom, kao i fotografiju bivšeg princa kako kleči nad ženom na podu čije je lice zaklonjeno na objavljenim fotografijama.

Podsjetimo se da je Mauntbaten-Vindzor postigao vansudski dogovor sa svojom najpoznatijom tužiteljkom, Virdžinijom Đufr, 2022. godine. Ona ga je optužila za seksualni napad kada je imala 17 godina. Dogovor nije uključivao priznanje odgovornosti.