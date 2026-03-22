Logo
Large banner

Princ Endru viđen prvi put nakon hapšenja: Evo gdje se nalazi dok su sve oči uperene u njega

Autor:

ATV

22.03.2026

16:18

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Elswick, File

Bivši princ Endru prvi put je viđen u javnosti poslije više nedjelja, nakon februarskog hapšenja koje je ponovo uzdrmalo britansku kraljevsku porodicu.

Prvo pojavljivanje poslije hapšenja

Endru (66) je fotografisan 21. marta na imanju Sandringham Estate, gdje je šetao pse u pratnji telohranitelja. Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je 19. februara na svoj rođendan priveden u okviru policijske istrage.

Navodi se da je istraga povezana sa sumnjama da je tokom svog rada kao britanski trgovinski izaslanik dijelio povjerljive informacije sa osramoćenim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Zadržan 11 sati, pa pušten

Endru je istog dana pušten iz pritvora, ali ostaje pod istragom. Nakon oko 11 sati provedenih u stanici u Norfolku, snimljen je na zadnjem sjedištu automobila fotografija koja je brzo postala viralna.

Podsjetimo, još 2019. godine povukao se iz javnih kraljevskih dužnosti nakon kontroverznog intervjua za BBC, u kojem je govorio o odnosu sa Epstajnom. Epstajn je iste godine izvršio samoubistvo u zatvoru, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima.

Optužbe koje ga prate godinama

Endru se godinama dovodi u vezu sa Virdžinija Džufre, koja je tvrdila da je bila primorana na seksualni odnos sa njim kada je imala 17 godina. Džufre je preminula 2025. godine u 44. godini.

Kraljica Elizabeta II mu je 2022. oduzela vojne titule i pokroviteljstva nakon što je sud odbio njegov zahtijev da odbaci tužbu. Slučaj je kasnije riješen vansudskim poravnanjem, uz nepoznat iznos.

Novi udarac i gubitak titula

Nakon objavljivanja memoara Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" pritisak na Endrua dodatno je porastao. On se potom odrekao korišćenja kraljevskih titula, a ubrzo mu je i kralj Kralj Čarls lll formalno oduzeo preostale počasti.

Gdje je Sara Ferguson?

Njegova bivša supruga, Sara Ferguson, nije viđena u javnosti od decembra 2025. Prema ranijim navodima, planirala je boravak u inostranstvu i navodno vrijeme provodi u velnes centrima u Švajcarskoj i Irskoj.

Ćerke pod pritiskom

Njihove ćerke, princeze Beatris i Judžini, koje nisu aktivne članice kraljevske porodice, pokušavaju da očuvaju svoj status uprkos skandalima.

„Žele da zadrže kraljevski identitet. To je dio onoga što jesu“, rekao je porodični prijatelj za People.

(kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

princ Endru

Sara Ferguson

Džefri Epstin

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

10

"Pare padaju sa neba": Za 4 znaka krajem marta novac stiže sa svih strana

18

02

Majdov osvojio 10. Gren slem medalju

17

56

Besent: Ponekad stvari moraju da "eskaliraju da bi došlo do deeskalacije"

17

45

U pucnjavi ranjen Vojin (38): S metkom u nozi uspio da pobjegne 150 metara dalje i traži pomoć

17

27

Zemljotres jačine 6,1 stepeni registrovan u Tihom okeanu: Žestoko se zatreslo na ovom ostrvu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner