Princ Endru viđen prvi put nakon hapšenja: Evo gdje se nalazi dok su sve oči uperene u njega

Autor:ATV
22.03.2026
16:18
Komentari:0
Bivši princ Endru prvi put je viđen u javnosti poslije više nedjelja, nakon februarskog hapšenja koje je ponovo uzdrmalo britansku kraljevsku porodicu.
Endru (66) je fotografisan 21. marta na imanju Sandringham Estate, gdje je šetao pse u pratnji telohranitelja. Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je 19. februara na svoj rođendan priveden u okviru policijske istrage.
Navodi se da je istraga povezana sa sumnjama da je tokom svog rada kao britanski trgovinski izaslanik dijelio povjerljive informacije sa osramoćenim finansijerom Džefrijem Epstajnom.
Prin Endru i Sara Ferguson naon razvoda:
Endru je istog dana pušten iz pritvora, ali ostaje pod istragom. Nakon oko 11 sati provedenih u stanici u Norfolku, snimljen je na zadnjem sjedištu automobila fotografija koja je brzo postala viralna.
Podsjetimo, još 2019. godine povukao se iz javnih kraljevskih dužnosti nakon kontroverznog intervjua za BBC, u kojem je govorio o odnosu sa Epstajnom. Epstajn je iste godine izvršio samoubistvo u zatvoru, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima.
Optužbe koje ga prate godinama
Endru se godinama dovodi u vezu sa Virdžinija Džufre, koja je tvrdila da je bila primorana na seksualni odnos sa njim kada je imala 17 godina. Džufre je preminula 2025. godine u 44. godini.
Svijet
Kraljica Elizabeta II mu je 2022. oduzela vojne titule i pokroviteljstva nakon što je sud odbio njegov zahtijev da odbaci tužbu. Slučaj je kasnije riješen vansudskim poravnanjem, uz nepoznat iznos.
Nakon objavljivanja memoara Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" pritisak na Endrua dodatno je porastao. On se potom odrekao korišćenja kraljevskih titula, a ubrzo mu je i kralj Kralj Čarls lll formalno oduzeo preostale počasti.
Njegova bivša supruga, Sara Ferguson, nije viđena u javnosti od decembra 2025. Prema ranijim navodima, planirala je boravak u inostranstvu i navodno vrijeme provodi u velnes centrima u Švajcarskoj i Irskoj.
Njihove ćerke, princeze Beatris i Judžini, koje nisu aktivne članice kraljevske porodice, pokušavaju da očuvaju svoj status uprkos skandalima.
„Žele da zadrže kraljevski identitet. To je dio onoga što jesu“, rekao je porodični prijatelj za People.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 sedm0
Svijet
2 sedm0
Svijet
2 sedm0
Svijet
2 sedm0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h2
Svijet
2 h0
Svijet
3 h1
Najnovije
Najčitanije
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Trenutno na programu