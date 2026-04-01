"Zelenski misli samo na sebe i okrenuće se protiv svojih sponzora"

01.04.2026 15:56

Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Sve zemlje koje podržavaju predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog trebaju da zapamte da on misli samo na sebe i da će okrenuti oružje protiv svojih sponzora, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je na brifingu naglasila da će Zelenski spasiti samo svoju kožu, u svakom smislu te riječi, te da će podmetati svima, uništiti sve i izvršiti terorističke napade na bilo koju zemlju i bilo koji narod.

"Svi koji se oslanjate na njega i šaljete mu novac i oružje, treba da zapamtite i budete svjesni da će se on, prije svega, okrenuti protiv vas", poručila je Zaharova.

