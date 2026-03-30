Njemačka vraća azilante: Svi kućama osim doktora

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas, nakon sastanka sa predsjednikom Sirije Ahmadom al-Šarom, da bi oko 80 odsto od približno milion Sirijaca koji žive u Njemačkoj trebalo da se vrati u Siriju u naredne tri godine, počevši od onih koji su zloupotrijebili sistem azila ili prekršili zakon.

Merc je naveo da je, pored njega, to želja i sirijskog predsjednika, ističući potrebu za "pouzdanom opcijom repatrijacije" i jačanjem saradnje sa Sirijom, posebno kada je riječ o osobama koje "zloupotrebljavaju gostoprimstvo Njemačke".

On je, kako piše Euraktiv, naglasio da će određen broj Sirijaca ipak da ostane u Njemačkoj, prije svega oni koji su dobro integrisani i zaposleni, uključujući stručnjake poput ljekara.

Merc je, takođe, izjavio da sirijske izbjeglice koje su dobile azil u Njemačkoj imaju važnu ulogu u obnovi svoje zemlje i da će Berlin pomoći onima koji žele da se vrate.

- Oni će igrati važnu ulogu u Siriji nakon godina razaranja preduzeća, škola, vrtića i bolnica - rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare, prenio je Rojters.

Koaliciona vlada na čelu sa Mercom pooštrila je kontrole nad tražiocima azila kada je prošle godine preuzela vlast, u trenutku dok je rasla podrška antiimigracionoj partiji Alternativa za Njemačku.

Merc je rekao da Njemačka želi da podrži proces obnove Sirije i da sarađuje sa vladom u Damasku kako bi pomogla onima koji žele da se vrate, prenosi Srna.

- U proteklih nekoliko nedjelja izradili smo ambiciozan zajednički program obnove i povratka, koji se sada sprovodi - naveo je on.

Al-Šara je rekao da Sirija nikada neće da zaboravi kako je Njemačka otvorila vrata izbjeglicama tokom građanskog rata i dodao da dvije zemlje obnavljaju partnerstvo.

- Radimo sa našim prijateljima u Njemačkoj na uspostavljanju modela cirkularne migracije koji će omogućiti sirijskim talentima da doprinesu obnovi svoje zemlje - istakao je on.