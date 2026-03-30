Drama u Njemačkoj: Dječak izboden ispred škole

U gradskoj četvrti Gros Flotbek u vrijeme ručka došlo je do krvavog obračuna. Prema dosadašnjim saznanjima, trinaestogodišnjaka je nožem napao najmanje jedan maloljetnik, pri čemu je zadobio više ubodnih rana.

Dječak je morao biti reanimiran na licu mjesta od strane ljekara hitne pomoći i medicinskog osoblja, nakon čega je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu. Njegovo stanje je životno ugroženo.

Nakon napada, dvojica osumnjičenih su pobjegla, a policija je odmah pokrenula opsežnu potragu. U akciji je učestvovalo oko dvadesetak patrolnih vozila, helikopter „Libela 1“ (Libelle 1), policijski pas, kao i specijalne jedinice.

Dva hapšenja

U okviru potrage uhapšena su dva petnaestogodišnjaka. Detalji o osumnjičenima za sada nisu poznati.

Na licu mjesta intervenisao je i tim za krizne situacije Njemačkog Crvenog krsta (Deutsches Rotes Kreuz), koji je pružio psihološku pomoć svjedocima.

Istragu vodi odjel za ubistva

Istragu je prvobitno preuzeo Pokrajinski kriminalistički ured (Landeskriminalamt), a potom je predmet ustupljen odjeljenju za ubistva, koje u saradnji sa tužilaštvom utvrđuje okolnosti ovog teškog krivičnog djela.