Španija zabranila američkim vojnim avionima da koriste njen vazdušni prostor

30.03.2026 18:04

Шпанија забранила америчким војним авионима да користе њен ваздушни простор

Španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za avione koji učestvuju u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana.

Kako su objavili španski mediji, ovim ograničenjem Španija ne samo da zabranjuje korišćenje vojnih baza Rota i Moron, već i zabranjuje svim avionima koji učestvuju u operacijama protiv Irana da lete iznad španskog vazdušnog prostora.

Španija u sukobu između Irana i SAD i Izraela zauzima uzdržan pristup i izbjegava direktno vojno angažovanje.

Iako je članica NATO, vlada premijera Pedra Sančeza insistira na diplomatskim rješenjima i deeskalaciji.

Zatvaranje vazdušnog prostora za vojne letove jasan je signal da Madrid ne želi da učestvuje u eskalaciji sukoba, ni kao logistička podrška.

Više iz rubrike

Трагедија избјегнута захваљујући брзој реакцији пилота: Запалио се авион одмах након полијетања

Svijet

Tragedija izbjegnuta zahvaljujući brzoj reakciji pilota: Zapalio se avion odmah nakon polijetanja

2 h

0
У јеку енергетске кризе: Руски танкер са 100.000 тона нафте стигао на Кубу

Svijet

U jeku energetske krize: Ruski tanker sa 100.000 tona nafte stigao na Kubu

2 h

0
Продужене санкције Ирану до априла 2027. године

Svijet

Produžene sankcije Iranu do aprila 2027. godine

3 h

0
Професорка избодена у школи, други ученик јој спасио живот: Драма у Италији!

Svijet

Profesorka izbodena u školi, drugi učenik joj spasio život: Drama u Italiji!

3 h

0

