Španija zabranila američkim vojnim avionima da koriste njen vazdušni prostor

Španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za avione koji učestvuju u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana.
Kako su objavili španski mediji, ovim ograničenjem Španija ne samo da zabranjuje korišćenje vojnih baza Rota i Moron, već i zabranjuje svim avionima koji učestvuju u operacijama protiv Irana da lete iznad španskog vazdušnog prostora.
Španija u sukobu između Irana i SAD i Izraela zauzima uzdržan pristup i izbjegava direktno vojno angažovanje.
Iako je članica NATO, vlada premijera Pedra Sančeza insistira na diplomatskim rješenjima i deeskalaciji.
Zatvaranje vazdušnog prostora za vojne letove jasan je signal da Madrid ne želi da učestvuje u eskalaciji sukoba, ni kao logistička podrška.
