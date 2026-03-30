Španija zabranila američkim vojnim avionima da koriste njen vazdušni prostor

Španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za avione koji učestvuju u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana.

Kako su objavili španski mediji, ovim ograničenjem Španija ne samo da zabranjuje korišćenje vojnih baza Rota i Moron, već i zabranjuje svim avionima koji učestvuju u operacijama protiv Irana da lete iznad španskog vazdušnog prostora.

Španija u sukobu između Irana i SAD i Izraela zauzima uzdržan pristup i izbjegava direktno vojno angažovanje.

Iako je članica NATO, vlada premijera Pedra Sančeza insistira na diplomatskim rješenjima i deeskalaciji.

Zatvaranje vazdušnog prostora za vojne letove jasan je signal da Madrid ne želi da učestvuje u eskalaciji sukoba, ni kao logistička podrška.