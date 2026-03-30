Produžene sankcije Iranu do aprila 2027. godine

Savjet EU produžio je restriktivne mjere protiv Irana do 13. aprila 2027. godine, kao odgovor na kršenja ljudskih prava u toj zemlji, objavljeno je na sajtu evropskog bloka.

"Mjere se sastoje od zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kao i zabrane izvoza opreme u Iran koja bi mogla da bude korištena za unutrašnju represiju i opreme za nadzor telekomunikacija", navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, građanima i kompanijama iz EU zabranjeno je da stavljaju sredstva na raspolaganje pojedincima i entitetima sa liste na kojoj su 262 pojedinca i 53 entiteta.

EU je prvi put uvela sankcije Iranu 2011. godine, a od tada ih produžava svake godine. Od 2022. godine, Unija je drastično pooštrila restriktivne mjere i usvojila nekoliko paketa sankcija, prenosi Srna.