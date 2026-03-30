Produžene sankcije Iranu do aprila 2027. godine

Продужене санкције Ирану до априла 2027. године

Savjet EU produžio je restriktivne mjere protiv Irana do 13. aprila 2027. godine, kao odgovor na kršenja ljudskih prava u toj zemlji, objavljeno je na sajtu evropskog bloka.

"Mjere se sastoje od zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kao i zabrane izvoza opreme u Iran koja bi mogla da bude korištena za unutrašnju represiju i opreme za nadzor telekomunikacija", navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, građanima i kompanijama iz EU zabranjeno je da stavljaju sredstva na raspolaganje pojedincima i entitetima sa liste na kojoj su 262 pojedinca i 53 entiteta.

EU je prvi put uvela sankcije Iranu 2011. godine, a od tada ih produžava svake godine. Od 2022. godine, Unija je drastično pooštrila restriktivne mjere i usvojila nekoliko paketa sankcija, prenosi Srna.

