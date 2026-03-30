Tragedija izbjegnuta zahvaljujući brzoj reakciji pilota: Zapalio se avion odmah nakon polijetanja

Prava drama odigrala se na aerodromu u Sao Paulu, kada je avion kompanije Delta Erlajns planuo samo nekoliko sekundi nakon polijetanja.

Riječ je o letjelici tipa Erbas A330-323 (Airbus A330-323), koja je bila na putu prema Atlanti, a incident se dogodio ubrzo nakon polijetanja.

Svijet U jeku energetske krize: Ruski tanker sa 100.000 tona nafte stigao na Kubu

Prema dostupnim informacijama, došlo je do eksplozije na motoru, nakon čega su dijelovi aviona počeli padati na tlo i izazvali požar u blizini piste. Na snimcima koji su se pojavili vidi se kako gorući dijelovi padaju i pale travu, dok hitne službe žurno izlaze na teren.

Pilot je odmah uputio poziv za pomoć i donio odluku o hitnom povratku. Avion je dostigao visinu od oko 4.500 stopa prije nego što se okrenuo i sigurno sletio nazad na aerodrom, nakon leta koji je trajao nešto više od devet minuta. U letjelici se nalazilo skoro 300 putnika, a prema prvim informacijama nema izvještaja o povrijeđenima. Vatrogasci su brzo lokalizovali požar izazvan krhotinama, a situacija je stavljena pod kontrolu.

Iz kompanije Delta Erlajns (Delta Air Lines) saopšteno je da je let otkazan zbog tehničkog kvara, dok tačan uzrok eksplozije još nije poznat. Očekuje se pokretanje detaljne istrage koja bi trebalo da utvrdi šta je dovelo do ovog ozbiljnog incidenta.