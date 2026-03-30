U jeku energetske krize: Ruski tanker sa 100.000 tona nafte stigao na Kubu

Ruski tanker „Anatolij Kolodkin“ (Anatoly Kolodkin), koji prevozi veliki teret sirove nafte, stigao je u Kubu, što predstavlja prvu značajniju isporuku goriva nakon perioda u kojem je ova zemlja bila gotovo u potpunosti odsječena od naftnih snabdijevanja.

Brod, koji Moskva opisuje kao humanitarnu pošiljku od oko 100.000 tona nafte, u ponedjeljak, 30. marta, pristao je u luku Matanzas, prema izvještajima ruskih državnih medija i nadležnih institucija.

Ova isporuka dolazi u trenutku kada Kuba prolazi kroz tešku energetsku krizu, praćenu čestim nestancima električne energije i nestašicama goriva koje ugrožavaju funkcionisanje bolnica, javnog prevoza i drugih vitalnih službi.

Ranije ove sedmice, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nema primjedbi na to da druge zemlje, uključujući Rusiju, šalju naftu Kubi, što ukazuje na moguću promjenu u pristupu sankcijama koje je Vašington nastojao da sprovodi u prethodnom periodu. On je naglasio da je ovakav potez opravdan humanitarnim potrebama kubanskog naroda i da ne namjerava da ga spriječi.

Rusko Ministarstvo transporta i zvaničnici Kremlja navode da ova pošiljka predstavlja odgovor na humanitarne potrebe Kube pod sankcijskim pritiskom, ističući da je Moskva spremna da nastavi pomoć Havani dok traje kriza. Prema navodima Bi-Bi-Sija (BBC), očekuje se da će ova količina nafte barem privremeno ublažiti ozbiljne nestašice goriva na ostrvu, tokom perioda snabdijevanja i prerade.