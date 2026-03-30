Tajni znak u saunama znači samo jedno: Otkrivene "orgije" na forumima

Javne saune, parna kupatila i kupališta u Beču sve više postaju mjesto na kojem se pojedinci okupljaju radi dogovorenih seksualnih odnosa. Forumi se otkrili da postoje i znakovi kojima se daje do znanja da je osoba raspoložena za seksualne aktivnosti.

Posebno je osjetljivo to što se takvi susreti ne dešavaju izolovano, već među uobičajenim gostima. U objavama se detaljno opisuje kako u parnom kupatilu treba jednostavno čekati da se nešto dogodi ili ciljano tražiti osobe istih namjera.

Mjesta okupljanja na internetu

Pojedini unosi su vrlo eksplicitni. Jedan korisnik navodi da je dovoljno ostati unutra i vremenom uočiti ko pokazuje seksualno interesovanje, dok drugi opisuje susrete koji počinju u parnom kupatilu, nastavljaju se u prostoru za odmor i završavaju u kabini sa više osoba.

Ne izostaju ni direktni pozivi. U objavama se traži društvo određenog profila ili se opisuju prethodni kontakti, što ukazuje na organizovaniji karakter ovakvih susreta.

Iskustva gostiju

Za ostale posjetioce, ovakve situacije mogu biti veoma neprijatne. Više muškaraca je za „Viner cajtung“ (Wiener Zeitung) izjavilo da su bili izloženi intenzivnim pogledima, nametljivoj blizini ili praćenju od strane drugih gostiju. Pojedini navode da brzo postane jasno da nije riječ o uobičajenom ponašanju. Opisane su i situacije u kojima dolazi do neprimjerenih radnji bez upozorenja.

Neprimjerene situacije

Slične slučajeve prijavljivale su i žene. Prema pisanju „Viner cajtunga“ (Wiener Zeitung), u Amalijenbadu (Amalienbad) su zabilježeni slučajevi u kojima pojedinci uznemiravaju goste pogledima, vrše pritisak ili se ponašaju na način koji je u suprotnosti sa pravilima ponašanja.

Bečka kupališta (Wiener Bäder) ističu da ne tolerišu uznemiravanje i primjenjuju politiku nulte tolerancije. U slučaju prekršaja predviđene su mjere poput zabrane ulaska i prijave nadležnim organima. U protekle dvije godine evidentirano je jedanaest slučajeva seksualnog uznemiravanja.

Istovremeno, grad navodi da postojanje organizovanih susreta u ovom obimu nije zvanično potvrđeno. Ipak, preduzete su dodatne mjere – pojačane kontrole, obučeno osoblje i poboljšano osvjetljenje u osjetljivim zonama. I sam forum na kojem su se pojavljivale ovakve objave reagovao je, te su sadržaji koji imenuju konkretna kupališta kao mjesta okupljanja uklonjeni.