U Drvaru sutra Dan žalosti

U Drvaru je sutra Dan žalosti zbog pogibije dvadesetsedmogodišnjeg policajca Milana Papka u saobraćajnoj nesreći na prevoju Lanište kod Ključa.
Načelnica opštine Drvar Dušica Runić izjavila je da je cijela lokalna zajednica potresena viješću o preranoj smrti mladog policajca, koji je bio poznat po čestitosti i predanosti službi.
Strašna tragedija: Ovo je mladi policajac koji je stradao, oglasio se MUP
- Milan je bio požrtvovan policajac i uzoran mladić. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za našu opštinu. Porodici i kolegama upućujemo izraze najdubljeg saučešća - istakla je Runićeva.
Ona je rekla da ova tragedija još jednom opominje na rizike kojima su svakodnevno izloženi zaposleni iz ove regije zbog velike udaljenosti radnih mjesta i loše putne komunikacije.
Pripadnik Policijske stanice Ribnik Milan Papak poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bosanski Petrovac - Ključ, u naselju Lanište, dok je njegov kolega teško povrijeđen i u kritičnom je stanju.
Nesreća se dogodila jutros u 6.30 časova, kada su se policajci iz noćne smjene vraćali u Drvar, gdje su živjeli. Njihov automobil podletio je pod kamion.
