Djed godinu dana silovao unuku, policija potom otkrila još veći užas

Slučaj obljube devetogodišnje djevojčice u Rumuniji, za koji se sumnjiči njen djed (58), otkrio je policiji još veći horor.

Kako je policija saznala - u gradu imaju još jednog serijskog pedofila koji već 30 godina nije kažnjen za svoja zlodjela!

Policija je došla do zastrašujućih saznanja, a nakon što je kćerka jednog od osumnjičenih policiji prijavila da je njen otac obljubio njenu devetogodišnju kćerku. Vjeruje se da je djevojčica trpjela se*sualno nasilje punih godinu dana.

Ubrzo potom su saznali da mu je saučesnik sve vrijeme bio prvi komšija, starac od 80 godina kome ovo nije prvi put da zlostavlja djecu!

Dvojica muškaraca su uhapšena i nalaze se u pritvoru, dok policija nastavlja istragu i pokušava da identifikuje sve žrtve.

Istraga je počela nakon što je majka djevojčice (9) došla u policiju i prijavila da sumnja da je njen otac silovao njeno dijete i to više puta. Zločini su se, kako se sumnja, događali u kući osumnjičenog, koji je čuvao dijete kada roditelji ne bi bili tu.

"On je čuvao dijete kada mi nismo bili tu... Čuvao...kako to čudno sad zvuči", rekla je u suzama majka djevojčice.

Vjeruje se da je osumnjičeni 58-godišnjak napastvovao unuku svaki put kada bi mu bila povjerena na čuvanje. Nedavno je djevojčica skupila hrabrost i sve ispričala tetki, nakon čega je ona sve objelodanili svojoj sestri.

"Sve smo otkrili 28. januara, kada se djevojčica povjerila svojoj tetki i odmah smo otišli u policiju. On je uhapšen tek 26. februara... Dijete je pipkao, dodirivao... Nikad nisam imala normalne odnose sa svojim ocem", rekla je majka.

Tokom istrage prijavljenog slučaja, policiju su tragovi iz doma osumnjičenog odveli do kuće prekoputa. Ispostavilo se da nije samo deda zlostavljao djevojčicu, već i njegov prvi komšija, za kojeg su svi u kraju vjerovali da je "duša od čovjeka".

Međutim, kada su mu inspektori zakucali na vrata i krenuli da ga ispituju, starac je otkrio jezive tajne. Da su njegovi zločini počeli prije više decenija i da su žrtve, tokom 30 godina zlostavljanja bile brojne.

"Postoji osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenih počinili ista krivična djela protiv drugih ljudi, a ne samo protiv maloljetne srodnice jednog od osumnjičenih", navodi izvor iz istrage.

Majka zlostavljane djevojčice rekla je da je odlazila u kuću drugog osumnjičenog kada je bila dijete, jer je imao crtaće i video trake.

"Sada su mu navodno našli i neke odvratne snimke...", rekla je majka.

Policija u Bukureštu pozvala je žrtve, koje su pretrpjele nasilje od nekog od osumnjičenih da dođu u policiju i sve prijave. Ukoliko se dokaže krivica drugoosumnjičenog, prijeti mu kazna od minimum 15 godina zatvora.

(Telegraf)