Tramp: Sporazum sa Iranom moguć za dan ili dva

ATV
17.04.2026 18:45

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

SAD i Iran mogli bi da zaključe sporazum u narednih dan, dva, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Iranci žele da se sastanu. Žele da postignu dogovor. Mislim da će sastanak vjerovatno biti održan tokom vikenda. Mislim da ćemo postići dogovor u narednih dan ili dva", rekao je Tramp portalu "Aksios".

Tramp je prethodno izjavio da će SAD ući u Iran "sporim tempom" da bi preuzele obogaćeni uranijum i vratile ga u SAD.

Dodao je da je Teheran pristao da suspenduje svoj nuklearni program na nedoređeno vrijeme i da neće dobiti iransku imovinu koja je zamrznuta u SAD.

Tramp je rekao da Izrael više neće bombardovati Liban i da mu je on to zabranio.

Izraelska vojska u međuvremenu je saopštila da libanskim civilima još nije dozvoljeno da se vrate u južni dio Libana, prenosi Srna

