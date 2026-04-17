Užas u vozu! Mašinovođa pronašao 20 tarantula

17.04.2026 17:22

Полиција Њемачке
Foto: pexels/Radwan Menzer

Žena je zaboravila 20 tarantula u vozu na jugu Njemačke, što je izazvalo intervenciju policije nakon što je mašinovođa pronašao neobičan teret, rekao je danas portparol policije.

Mašinovođa je pronašao paket sa oznakom "pauci i škorpije" u regionalnom vozu koji je išao prema univerzitetskom gradu Tibingenu i obavijestio policiju.

Nakon što je paket predat na glavnoj stanici u Tibingenu, policajci su na kutiji pronašli odštampanu bilješku preko koje je identifikovan vlasnik i potvrđeno da je paket usklađen sa propisima o zaštiti vrsta.

Dvadeset brazilskih tarantula vrste avikularija geroldi bile su spakovane u pojedinačne kontejnere unutar kutije. Svi pauci su bili u dobrom stanju kada su pronađeni juče, prenijela je agencija DPA.

Policija je stupila u kontakt sa vlasnicom, koja je preuzela životinje kasnije istog dana, prenosi Srna.

