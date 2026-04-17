Iran upravo objavio: Hormuški moreuz je otvoren

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči objavio je da je Hormuški moreuz otvoren za sva komercijalni saobraćaj nakon primirja Izraela i Libana i vrijediće sve do njegovog isteka.

"U skladu s primirjem u Libanu, prolaz za sva komercijalna plovila kroz Hormuški moreuz proglašen je potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordiniranoj ruti kako je već najavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran", napisao je Aragči na društvenoj mreži X. In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

