Peter Mađar odbio ponudu za policijsku zaštitu

17.04.2026 14:44

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Foto: Tajug/AP Photo/Denes Erdos

Budući mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je odbio ponudu za ličnu policijsku zaštitu, obećavši da će voditi zemlju na način koji obezbjeđuje sigurnost i povjerenje za sve građane.

"Hvala šefu nacionalne policije na ponudi, ali i dalje odbijam ličnu policijsku zaštitu - bilo 24-satnu ili neku drugu", naveo je Mađar na mreži X.

Dodao je da "dosad nije imao čega da se boji" i da "namjerava raditi na način da se neće imati čega bojati u budućnosti", prenio je Euronjuz.

Mađar je rekao da mu je cilj izgraditi zemlju u kojoj se građani osjećaju sigurno.

"Mađarska će postati mjesto gdje se niko ko radi i živi pošteno ne mora bojati", rekao je istovremeno zahvalivši policajcima na njihovoj službi.

Mađar premješta kabinet premijera

Lider opozicione stranke Tisa, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, najavio je da će Kabinet premijera biti premješten na drugu lokaciju.

On je na mreži X napisao da kancelarija premijera tokom mandata naredne vlade više neće biti u krugu Karmelićanskog manastira u Budimu, nego će biti smještena u jednoj od zgrada ministarstava blizu Parlamenta Mađarske.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su u nedjelju, 12. aprila, a Mađareva stranka Tisa osvojila je većinu glasova.

Tisa je obezbijedila značajnu izbornu pobjedu, porazivši vladu premijera Viktora Orbana, koji je bio na vlasti od 2010. godine.

Mađar je ranije objavio da je predsjednik Mađarske Tamaš Suljok zatražio od njega da formira novu vladu.

Parlament Mađarske trebalo bi da imenuje Mađara za premijera početkom maja.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Talić: Zakonskim regulativama obezbijedićemo besplatne placeve u Banjaluci

Fuge će vam biti kao nove za 5 minuta uz dvije stvari iz kuhinje

U Crnoj Gori već počele tropske noći: Evo gdje se u narednim danima očekuje 36 stepeni

Vulić: Ministarstvo bezbjednosti donosi odluke o graničnim prelazima, a ne Upravni odbor UIO

Zaharova: Međunarodni sud pravde postao mjesto pravnog rata

Poznati reper uhapšen zbog ubistva djevojčice

Krao srebrninu iz Jelisejske palate i prodavao na internetu: Evo koliku kaznu je dobio

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

