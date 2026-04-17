Peter Mađar odbio ponudu za policijsku zaštitu

Budući mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je odbio ponudu za ličnu policijsku zaštitu, obećavši da će voditi zemlju na način koji obezbjeđuje sigurnost i povjerenje za sve građane.

"Hvala šefu nacionalne policije na ponudi, ali i dalje odbijam ličnu policijsku zaštitu - bilo 24-satnu ili neku drugu", naveo je Mađar na mreži X.

Republika Srpska Cvijanović: Konaković uporno krši Ustav

Dodao je da "dosad nije imao čega da se boji" i da "namjerava raditi na način da se neće imati čega bojati u budućnosti", prenio je Euronjuz.

Mađar je rekao da mu je cilj izgraditi zemlju u kojoj se građani osjećaju sigurno.

"Mađarska će postati mjesto gdje se niko ko radi i živi pošteno ne mora bojati", rekao je istovremeno zahvalivši policajcima na njihovoj službi.

Mađar premješta kabinet premijera

Lider opozicione stranke Tisa, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, najavio je da će Kabinet premijera biti premješten na drugu lokaciju.

On je na mreži X napisao da kancelarija premijera tokom mandata naredne vlade više neće biti u krugu Karmelićanskog manastira u Budimu, nego će biti smještena u jednoj od zgrada ministarstava blizu Parlamenta Mađarske.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održani su u nedjelju, 12. aprila, a Mađareva stranka Tisa osvojila je većinu glasova.

Tisa je obezbijedila značajnu izbornu pobjedu, porazivši vladu premijera Viktora Orbana, koji je bio na vlasti od 2010. godine.

Republika Srpska Potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad

Mađar je ranije objavio da je predsjednik Mađarske Tamaš Suljok zatražio od njega da formira novu vladu.

Parlament Mađarske trebalo bi da imenuje Mađara za premijera početkom maja.

(SRNA)