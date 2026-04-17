Vulić: Ministarstvo bezbjednosti donosi odluke o graničnim prelazima, a ne Upravni odbor UIO

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da, prema Zakonu o graničnoj kontroli, Ministarstvo bezbjednosti donosi odluku o određivanju privremenog graničnog prelaza.

Ona je uputila poslaničko pitanje kojim od predsjednika Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića traži da pojasni kakva je formalna uloga Upravnog odbora u vezi sa otvaranjem graničnog prelaza Gradiška.

U poslaničkom pitanju Vulićeva je podsjetila na zakonske odredbe, prema kojima Ministarstvo bezbjednosti, na prijedlog Granične policije i uz saglasnost UIO i nadležnih organa susjedne države, donosi odluku.

"Na osnovu kojeg konkretnog člana zakona i po kojem pravnom osnovu je Upravni odbor UIO nadležan za donošenje odluka u vezi sa otvaranjem privremenih graničnih prelaza, konkretno u slučaju graničnog prelaza Gradiška, da li Upravni odbor ima bilo kakvu formalnu ulogu u tom postupku, ili se saglasnost daje isključivo od UIO BiH, odnosno direktora kao nadležnog organa?", navela je Vulićeva u poslaničkom pitanju.

Republika Srpska Dodik: CIK treba da bude tehnički, a ne vladajući organ u BiH

Ona je zatražila da joj se dostavi detaljna procedura po kojoj je otvoren privremeni granični prelaz Svilaj, sa jasno navedenim institucijama koje su učestvovale u postupku, ko je dao saglasnosti u skladu sa zakonom, da li su saglasnosti dali Ministarstvo bezbjednosti, Granična policija i UIO, te da li je u tom postupku učestvovao Upravni odbor, ili je postupak vođen na nivou nadležnih institucija i direktora UIO.

"Smatram da je od ključnog značaja da se jasno utvrdi nadležnost i postupanje institucija, kako bi se otklonile nedoumice i omogućilo efikasno rješavanje problema gužvi na graničnim prelazima", rekla je Vulićeva.

Vulićeva je poslaničko pitanje uputila i Ministarstvu bezbjednosti, pozivajući se na Zakon o graničnoj kontroli, na član deset, kojim je propisano da se međunarodni granični prelazi određuju međunarodnim ugovorom sa susjednom državom, kao i član 12 koji predviđa mogućnost određivanja privremenih graničnih prelaza radi, između ostalog, preusmjeravanja saobraćaja.

"Šta ste konkretno preduzeli da pokrenete inicijativu prema Hrvatskoj radi zaključivanja međunarodnog ugovora, s ciljem rasterećenja graničnog prelaza Gradiška?", navodi se u pitanju adresiranom na zamjenika ministra bezbjednosti Ivicu Bošnjaka.

Vulićeva traži odgovore na pitanja koja se odnose na neiskorištavanje zakonske mogućnosti za rasterećenje saobraćaja.

"Posebno naglašavam da se u ovom postupku ne radi o nadležnosti Upravnog odbora UIO, već o davanju saglasnosti nadležnih institucija, što dodatno ukazuje da postoji prostor za brže i efikasnije djelovanje", rekla je Vulićeva.

Ona je poručila da građani s pravom očekuju konkretne korake u okviru postojećih zakonskih ovlaštenja kako bi se riješio problem dugih zadržavanja na graničnom prelazu Gradiška.