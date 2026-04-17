Потписан уговор о изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град

17.04.2026 14:16

Директор предузећа "Сарајево-гас" Источно Сарајево Недељко Елек и директор "Конвар" Београд Милош Петровић потписали уговор о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Бањалуци је данас потписан уговор - оквирни споразум о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак-Нови Град.

Уговор су, у присуству премијера Саве Минића и министра енергетике и рударства Петра Ђокића, потписали директор предузећа "Сарајево-гас" Источно Сарајево Недељко Елек и директор "Конвар" Београд Милош Петровић.

Предузеће "Конвар" носилац је конзорцијума који ће бити извођач радова у овом пројекту, а чине га и предузећа "Гастек" Инђија, "Радис" Источно Сарајево, "Завод за заваривање" Београд и "Јокић инвест" Зворник.

