Потписан уговор о изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град

У Бањалуци је данас потписан уговор - оквирни споразум о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак-Нови Град.
Уговор су, у присуству премијера Саве Минића и министра енергетике и рударства Петра Ђокића, потписали директор предузећа "Сарајево-гас" Источно Сарајево Недељко Елек и директор "Конвар" Београд Милош Петровић.
Предузеће "Конвар" носилац је конзорцијума који ће бити извођач радова у овом пројекту, а чине га и предузећа "Гастек" Инђија, "Радис" Источно Сарајево, "Завод за заваривање" Београд и "Јокић инвест" Зворник.
