Талић: Законским регулативама обезбиједићемо бесплатне плацеве у Бањалуци

Добра информација за грађане је да је послије усвајања Закона о стварним правима у Народној скупштини Републике Српске дошло до могућности на правичан начин све локалне управе и самоуправе да раде на исправан начин, а везано за додјелу имања и земљишта.
"Што се тиче града Бањалука та идеја је постојала, али она није била транспарентна и није била исправна, нити је имала упориште у закону", рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Ненад Талић и додао:
"Послије доношења Закона у Народној скупштини, видимо да је Требиње већ покренуло тако нешто и да они на својој скупштини доносе већ правилнике, одлуке и комисије. Тако нешто десиће се и у Бањалуци на сједници 28. априла гдје ће Скупштина града Бањалука такође донијети и именовати једну комисију и донијети додатне подзаконске акте и правилнике.
Талић наводи да ће сада коначно моћи бити усвојена идеја која је постојала.
"То је да се одређеним категоријама становништва града Бањалуке додијеле бесплатни плацеви. Те категорије могу бити млађи брачни парови, али и људи лошијег имовинског стања, категорије бораца, ратни војни инвалиди", казао је Талић.
Коментаришући то да је градоначелник Бањалуке већ подијелио одређене плацеве младим брачним паровима Талић каже да није упознат да је нешто дијељено од стране града.
"Иако је то било тако, то нису биле законски регулисане ствари", казао је Талић.
Са таквом идејом се, каже Талић, тек сада може почети након доношења закона.
#Званично испред Града Бањалука тако нешто није објављено то је могло бити само у приватној режији. Било каква имовина града када се додјељује или продаје мора се донијети одлука Скупштине града. Све што се доноси мимо скупштине, није у законским оквирима и нема правни статус", изјавио је Талић, преноси РТРС.
