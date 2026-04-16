Mravi odgovorni za nekoliko saobraćajnih nesreća u Njemačkoj

16.04.2026 06:52

Foto: pexels/Poranimm Athithawatthee

U Karlsrueu, na jugozapadu Njemačke, kolonija mrava izazvala je nekoliko saobraćajnih nesreća.

Na raskrsnici sa više traka semafor je više puta otkazivao, a zbrka u saobraćaju dovela je do dvije nesreće u kojima je više osoba lakše povrijeđeno, prenosi „Špigl” (Spiegel).

Gradska služba za niskogradnju na kraju je otkrila uzrok problema - mrave u kontrolnoj kutiji semafora, saopštio je portparol grada. Kutija će biti očišćena i dodatno zapečaćena, navodi list.

Za sada nije poznato o kojoj vrsti mrava se radi. U početku se sumnjalo da je riječ o invazivnoj vrsti, međutim, gradska služba za niskogradnju saopštila je da se „vrlo vjerovatno” ne radi o vrsti Tapinoma magnum (velikim žljezdastim mravima), koja je od 2009. godine prisutna na više lokacija u jugozapadnoj Njemačkoj.

U gradu Kelu, na zapadu Njemačke, ova vrsta je izazivala prekide u snabdijevanju električnom energijom i internetom, a prodirali su i u stambene objekte. Njene superkolonije mogu brojati stotine hiljada do miliona jedinki.

Grad Karlsrue je prošle godine prvi put pogođen invazivnom vrstom Lasius neglectus (zaboravljeni vrtni mrav), kada su se stanovnici žalili na najezde mrava na terasama, ulicama, drveću i kontejnerima. Invazivne vrste mrava sve su prisutnije u Njemačkoj, u Kelu oštećuju staze i zidove i izazivaju prekide u snabdijevanju strujom i internetom, piše Tanjug.

