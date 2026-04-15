Netanjahu: Izrael je spreman za svaki scenario

Izrael je spreman za svaki scenario dok traju pregovori SAD sa Iranom, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

"Naši američki prijatelji stalno nas obavještavaju o kontaktima sa Iranom. Naši ciljevi su identični. U očekivanju mogućnosti da se borbe nastave, spremni smo za svaki scenario", rekao je Netanjahu u videu objavljenom na "Iksu".

On je dodao da izraelske snage nastavljaju napade na Hezbolah u Libanu i da su spremne da zauzmu Bint Džebejl.

Netanjahu je napomenuo da je dao instrukcije izraelskoj vojsci da nastavi sa jačanjem zone bezbjednosti na jugu Libana.