Netanjahu: Izrael je spreman za svaki scenario

15.04.2026 21:07

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Izrael je spreman za svaki scenario dok traju pregovori SAD sa Iranom, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

"Naši američki prijatelji stalno nas obavještavaju o kontaktima sa Iranom. Naši ciljevi su identični. U očekivanju mogućnosti da se borbe nastave, spremni smo za svaki scenario", rekao je Netanjahu u videu objavljenom na "Iksu".

On je dodao da izraelske snage nastavljaju napade na Hezbolah u Libanu i da su spremne da zauzmu Bint Džebejl.

Netanjahu je napomenuo da je dao instrukcije izraelskoj vojsci da nastavi sa jačanjem zone bezbjednosti na jugu Libana.

Predsjednik MMF: Svjetska ekonomija na granici fiskalne održivosti, potrebne hitne reforme

Stravično nevrijeme: Oluja odnijela 16 života na Karibima

Medvedev upozorio: Evropska postrojenja za dronove su potencijalne mete

Potvrđeno: Putin putuje u Indiju!

