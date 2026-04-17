Nikad lakše ostati bez auta u Austriji: Pooštrili borbu protiv bahatih vozača

Austrija dodatno pooštrava borbu protiv bahate vožnje, a nova pravila koja stupaju na snagu 1. oktobra 2027. godine donose znatno strože mjere za vozače koji grubo krše ograničenja brzine.

Prema novim propisima, vlasti će imati šira ovlašćenja za trajno oduzimanje automobila – i to ne samo onih koja su u vlasništvu prekršitelja.

Vozilo se može trajno oduzeti u slučajevima ekstremnog prekoračenja brzine:

više od 80 km/h u naseljenim mjestima

više od 90 km/h izvan naselja

Za ponovljene prekršitelje pragovi su još niži:

više od 60 km/h u naselju

više od 70 km/h izvan naselja

Ova mjera sada se proširuje i na vozila koja nisu formalno u vlasništvu vozača.

Na udaru i lizing i službena vozila

Nova pravila obuhvatiće: vozila u lizingu, rent-a-kar vozila, službene automobile i vozila članova porodice

To znači da vozači više neće moći izbjeći sankcije korištenjem tuđeg automobila.

Zaplijenjena vozila idu na aukciju

Oduzeta vozila neće ostajati u državnom vlasništvu, već će biti prodavana putem javnih aukcija.

Prihod od prodaje bit će raspoređen:

70% ide u fond za sigurnost cestovnog saobraćaja

30% pripada saveznoj vladi

Cilj novih mjera je dodatno smanjiti broj teških saobraćajnih prekršaja i povećati bezbjednost na putevima.