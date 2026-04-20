Nezadovoljstvo u Hrvatskoj: Ugostitelji najavljuju poskupljenja, najveći trošak plate

Predstavljen je Nacrt prijedloga Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Biće u javnoj raspravi narednih mjesec dana. Postojeća regulativa do sada je imala devet izmena i dopuna; došlo je do niza promjena na tržištu pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga.

O stanju u ugostiteljstvu u svjetlu predstojeće sezone govorio je u emisiji Studio 4 Hrvoje Margan, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske zanatske komore.

Naglasio je da će cijene u ovoj sezoni biti iste kao i lane. Kako kaže, eventualno mogu rasti za one troškove koji budu u ulaznim faktorima, a ključni ulazni faktor je onaj iz prodavnica.

Smatra da sve zavisi od toga koliko će trgovci podizati cijene. Koliko budu dizali cijene, toliko će i ugostitelji.

"Statistički je to između 3 i 5 odsto. Naime, treba reći da su i nama ukupni prihodi rasli, ali kolege iz HGK su uradile analizu za 2024. godinu, pa zatim i za 2025, gdje su nam nominalno prihodi rasli između 12 i 15 odsto", rekao je za HRT.

Dodaje da su rashodovni troškovi porasli za više od 20 odsto. U ukupnom obračunu, dobit ugostitelja je generalno pala ispod 10 odsto, što znači da će ugostiteljski sektor teško investirati ako ne bude pratio rast troškova kroz cijene.

"Najveći trošak je trošak radne snage koji se udvostručio u posljednjih nekoliko godina. Konobari koji rade u cjelogodišnjem turizmu mogu imati platu između 1.200 i 1.500 evra, a kuvari između 1.500 i 2.000 evra"

Naglašava da će, s obzirom na cijene i ulazne troškove, ove godine plate eventualno rasti za nekoliko procenata, koliko budu rasle i cijene u ugostiteljskim objektima.

(HRT)