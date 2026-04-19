Nevrijeme se širi Balkanom: Slovenija "bijela", ali ne od snijega!

Širom Slovenije formirale su se oluje praćene jakim udarima vjetra, pljuskovima, a ponegdje i gradom, prenosi portal 24ur, a nevrijeme se veoma brzo širi Balkanom.

U Velenju je zabilježena poplava oborinskih voda, dok iz Slovenj Gradeca, Žalca i Prevalja slovenačka uprava za civilnu zaštitu i spasavanje izvještava o jakom vjetru.

Vrijeme bi trebalo da se smiri tokom noći, ali su i sutra moguće padavine.

Kiša je već stigla i u sjeverozapadni dio Hrvatske, kao i u Zagreb, gdje je počeo pljusak praćen vjetrom.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za zagrebačku regiju izdao žuti meteoalarm. Mjestimično se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, a vjerovatnoća grmljavine veća je od 60%.

Duvaće slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, koji će prema večeri skrenuti na sjeverozapadni i zapadni, uz prolazno pojačanje, navodi se u ažuriranoj prognozi DHMZ-a, piše Jutarnji list.