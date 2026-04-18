Veliki protest u Zagrebu: Traže veće penzije i plate

18.04.2026 17:06

Велики протест у Загребу: Траже веће пензије и плате

Više desetina hiljada građana okupilo se danas na sindikalnom protestu u Zagrebu, sa kojeg su čelnici tri hrvatska sindikata upozorili na korupciju i zatražili veće plate i penzije, poručivši hrvatskoj Vladi da će joj, ako se zahtjevi ne ispune, građani svoju ocjenu dati na parlamentarnim izborima 2028. godine.

Učesnici protesta su puštali pjesme hrvatskih muzičara - TBF-a, Elementala, Novih fosila, Bejbi Lazanje, Kolonije i Prljavog Kazališta, prenosi Hina.

Protest "Hrvatska zajedno za veće plate i penzije" na glavnom zagrebačkom trgu okupio je više hiljada građana, studenata, radnika, penzionera i članova sindikata koji su svoje nezadovoljstvo pokazali zviždaljkama, bubnjevima i sindikalnim obilježjima: majicama, kapama, zastavama i transparentima u raznim bojama.

Oni su tokom govora uzvikivali: "dosta je", "ne može", "lažu", "sramota" i "lopovi".

Neki od transparenata koje su demonstranti imali su: "Stop porezu na siromaštvu", "Moja penzija je crkavica", "Ako je poskupjelo zašto naš rad nije?", "Gradimo luksuz, živimo akciju i popuste", "Ako je plata tajna, onda je očito i sramota", "Ovim tempom jedina povišica koju mogu da očekujem je socijalna pomoć".

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel na protestu je rekao da rast plata uzrokuje inflaciju, koja je u posljednjih 30 dana porasla za 1,6 odsto iako plate nisu rasle i da sada iznosi 4,8 odsto.

Kao glavnog krivca za porast inflacije naveo je to što je hrvatska Vlada podigla cijene energenata što je dalo "zeleno svjetlo svima" da dignu cijene.

- Nije to od vaših plata, nije to od vaših penzija. To je od pohlepe, od pohlepe onih koji su nezasitni - poručio je Novosel.

On je, takođe, naglasio da su visoke cijene hrane i stanovanja u Hrvatskoj posljedica dolaska miliona turista sa većom kupovnom moći.

Poseban naglasak stavio je na težak položaj penzionera, a zatražio je i podizanje minimalne plate na 1.510 evra bruto ili 1.100 evra neto sa ciljem da adekvatna neto plata bude 2.200 evra.

- Da ne mislite da smo nerazumni i da to tražimo odmah, nudim vam nagodbu u dva koraka - poručio je Novosel.

Prvi korak je povećanje minimalne bruto plate za 250 evra krajem ove i sljedeće godine i istovremeno povećanje penzija za 100 do 200 evra ove i do 300 evra sljedeće godine.

- Ako to ne učinite, 2028. godine biće trenutak istine za vas i za ovu vladu na parlamentarnim izborima. Svi koji su danas ovdje, svi oni koji nisu uspjeli danas da dođu, ocijeniće vas tada kao što su to ocijenili građani Mađarske - zaključio je Novosel uz odobravanje okupljenih.

Predsednica Sindikata penzionera Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić rekla je da su na današnjem protestu zajedno studenti, radnici i penzioneri koji moraju da podržavaju jedni druge, dok je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović naglasio da plate nisu jedini problem, već i korupcija, rad na crno, siva ekonomija, pohlepa, neodgovornost.

Protesti

Zagreb

povećanje plata

Hrvatska

