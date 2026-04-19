Slovenija ispisala istoriju: Prva robotska sjetva kukuruza u regionu

U Pomurju je, prvi put u ovom dijelu Evrope, sprovedena robotska sjetva kukuruza, gd‌je je autonomni poljoprivredni robot, odnosno traktor bez kabine, potpuno samostalno sijao kukuruz.

Ovo je jedna od najistaknutijih prezentacija modernih tehnologija u poljoprivredi, koje ukazuju na smjer razvoja industrije, rekao je za STA Blaž Germšek iz Poljoprivrednog instituta Slovenije.

Robot, vrijedan više od 300.000 evra, prema njegovim riječima, nešto je sporiji od klasičnog traktora, ali znatno precizniji i može raditi kontinuirano, 24 sata dnevno.

Kako je Germšek dodao na događaju Farma budućnosti 2026., koji su u Moravskim Toplicama organizirali Poljoprivredni i šumarski institut Murska Sobota i Agrifood – Digital Innovation Hub, ključna prednost robotizacije je veća preciznost proizvodnje i oslobađanje ljudi od posla koji ne žele raditi.

Dodao je da takve tehnologije također povećavaju atraktivnost poljoprivrede za mlade ljude, jer industrija postaje visokotehnološka i sve više povezana s korištenjem digitalnih uređaja.

Predstavnica Ministarstva poljoprivrede Maša Kerstein istakla je da moderne tehnologije omogućuju stvaranje politika temeljenih na podacima, a ne samo na kompromisima. Prema njenim riječima, digitalizacija otvara mogućnost bržeg, točnijeg i održivijeg razvoja poljoprivrednih gospodarstava te boljeg odgovora na izazove modernog vremena.

Na događaju je predstavljen i niz drugih naprednih rješenja, od dronova do sistema za samostalno upravljanje, koji, zajedno s robotizacijom, ukazuju na prelazak poljoprivrede u digitalnu, podatkovno podržanu i tehnološki intenzivnu industriju, prenosi Indikator.