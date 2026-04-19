Logo
Large banner

Slovenija ispisala istoriju: Prva robotska sjetva kukuruza u regionu

19.04.2026 14:06

Komentari:

0
Словенија исписала историју: Прва роботска сјетва кукуруза у региону
Foto: ATV

U Pomurju je, prvi put u ovom dijelu Evrope, sprovedena robotska sjetva kukuruza, gd‌je je autonomni poljoprivredni robot, odnosno traktor bez kabine, potpuno samostalno sijao kukuruz.

Ovo je jedna od najistaknutijih prezentacija modernih tehnologija u poljoprivredi, koje ukazuju na smjer razvoja industrije, rekao je za STA Blaž Germšek iz Poljoprivrednog instituta Slovenije.

Robot, vrijedan više od 300.000 evra, prema njegovim riječima, nešto je sporiji od klasičnog traktora, ali znatno precizniji i može raditi kontinuirano, 24 sata dnevno.

Kako je Germšek dodao na događaju Farma budućnosti 2026., koji su u Moravskim Toplicama organizirali Poljoprivredni i šumarski institut Murska Sobota i Agrifood – Digital Innovation Hub, ključna prednost robotizacije je veća preciznost proizvodnje i oslobađanje ljudi od posla koji ne žele raditi.

Некретнине / Илустративна фотографија

Ekonomija

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

Dodao je da takve tehnologije također povećavaju atraktivnost poljoprivrede za mlade ljude, jer industrija postaje visokotehnološka i sve više povezana s korištenjem digitalnih uređaja.

Predstavnica Ministarstva poljoprivrede Maša Kerstein istakla je da moderne tehnologije omogućuju stvaranje politika temeljenih na podacima, a ne samo na kompromisima. Prema njenim riječima, digitalizacija otvara mogućnost bržeg, točnijeg i održivijeg razvoja poljoprivrednih gospodarstava te boljeg odgovora na izazove modernog vremena.

Na događaju je predstavljen i niz drugih naprednih rješenja, od dronova do sistema za samostalno upravljanje, koji, zajedno s robotizacijom, ukazuju na prelazak poljoprivrede u digitalnu, podatkovno podržanu i tehnološki intenzivnu industriju, prenosi Indikator.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

sjetva

Kukuruz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Велики протест у Загребу: Траже веће пензије и плате

Region

Veliki protest u Zagrebu: Traže veće penzije i plate

1 d

0
Полицијско ауто

Region

Tragedija u Slavonskom Brodu: Voz udario dvije žene, poginule na mjestu!

1 d

0
Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

Region

Preokret u Sloveniji: Janez Janša na putu da formira vladu

1 d

0
Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар

Region

Musar: Najveća greška Brisela je odbijanje razgovora sa Moskvom

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

28

Skandalozno ponašanje suda u Brčkom: Osumnjičeni za obljubu djeteta pušten na slobodu

17

24

Amidžić: Naša dužnost je da pamtimo, a obaveza da govorimo

17

21

MUP Srpske o komemorativnom skupu u Donjoj Gradini: Prisustvovalo oko 14.000 ljudi

17

09

Peskov: Brisel bi našao način da deblokira pomoć Kijevu, sa Orbanom ili bez njega

17

00

Šnicle mu došle glave! Zbog preglasnog lupanja reagovala policija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner