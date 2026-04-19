Vozači strpljenje! Velike gužve na granicama

Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška pojačan je intenzitet saobraćaja na prelazak granice u oba smjera.

Na graničnim prelazima Brod, Kostajnica, Novi Grad, Kozarska Dubica, Zupci, Šepak, Orašje, Izačić i Velika Kladuša pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na granicama sa EU u potpunosti se primjenjuje "Entri/egzit sistem" za građane trećih zemalja, zbog čega se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Društvo Sve veće gužve na granicama, najveće se tek očekuju

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Saobraćaj se na većini puteva odvija uz povoljne vremenske uslove i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito prema graničnim prelazima, prenosi Srna.