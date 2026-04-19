Najpoznatiji heklač mali Viktor, poslao važnu poruku svojim pratiocima: Neću heklati

19.04.2026 15:47

Виктор Митић на инстаграму
Foto: Instagram / panda.42987711

Najpoznatiji heklač u Srbiji Viktor Mitić (11) iz Jagodine osvojio je društvene mreže nesvakidašnjom idejom. On svakodnevno objavljuje na svom Instagram profilu videe u kojima hekla onoliko petlji koliko ima pratilaca.

Njegova popularnost munjevito je porasla, a nije ni slutio da će brojka dostići nevjerovatnih 324.000 pratilaca koliko ih je skupio nakon samo 10 dana izazova. Međutim, danas je svojim pratiocima poslao važnu poruku.

"Pošto je danas crveno slovo, kao što je svake nedelje, neću da heklam. Ubuduće svake nedjelje neću heklati jer je crveno slovo", obavestio je dječak svoje pratioce.

Viktor je svojim šarmom prikupio rekordan broj pratilaca jer je odlučio da ishekla najduži čilim na svijetu. Jedan pratilac = jedna petljica, kako je Viktor objasnio.

Виктор Митић

Zanimljivosti

Dječak iz Srbije izazvao pomamu na mrežama: Zašto ga je zapratilo gotovo 150.000 ljudi

Danas ima 324.000 pratilaca što znači da toliko petljica mora da ima njegov ćilim.

Juče je bio deveti dan njegovog izazova i imao je 310.000 pratilaca i tokom jučerašnjeg danas isheklao je 2.500 petlji i ukupno ih sada ima 35.500 petljica.

Виктор Митић
Viktor Mitić

Vrijedne ruke malog Viktora moraju da isheklaju još 288.500 petlji kako bi došao do onog broja petlji koliko trenutno ima pratilaca, a sigurni smo da će ta brojka samo rasti.

