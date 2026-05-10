Predsjednik Srpske na sastanku sa delegacijom iz Sankt Peterburga

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovaraće sutra u Banjaluci sa delegacijom iz Sankt Peterburga, a potom i sa rezidentnim koordinatorom UN u BiH Arnhild Spens.

Razgovor sa delegacijom iz Sankt Peterburga predviđen je u 10.00 časova, a u 12.30 časova sa rezidentnim koordinatorom UN, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Republike.

Snimanje kadrova i fotografisanje biće omogućeno na početku sastanaka u Palati Republike.

Nakon sastanaka predviđena su saopštenja.