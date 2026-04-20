Umro čuveni Van Hamer

ATV
20.04.2026 15:24

Svijet profesionalnog rvanja potresla je vijest o iznenadnoj smrti Marka Hildreta, poznatijeg pod umjetničkim imenom Van Hamer, koji je preminuo u 66. godini života.

Hildret je bio prepoznatljivo lice tokom "zlatnog doba" američkog rvanja, ostavivši neizbrisiv trag u promocijama WCW i WWE.

Vijest o njegovom odlasku potvrdio je njegov kolega i prijatelj Mark Mero, istakavši da detalji o uzroku smrti trenutno nisu poznati javnosti. Prema navodima specijalizovanog portala "Wrestle Feed", očekuje se da će uskoro biti izvršena obdukcija kako bi se utvrdile okolnosti tragedije.

Van Hamer je svoju profesionalnu karijeru započeo 1991. godine, kada se pridružio organizaciji WCW (World Championship Wrestling), prenosi Telegraf.

U ovoj promociji proveo je punih devet godina, postavši jedan od oslonaca srednje i teške kategorije. Tokom devedesetih godina, Hildret je uspio da savlada legende sporta poput Mika Folija, Kevina Neša i "Stone Cold" Stiva Ostina, u periodu dok su oni još uvek krčili svoj put ka svjetskom vrhu.

Ljubitelji rvanja ga najviše pamte kao člana popularne frakcije "The Flock", koju je predvodio čuveni Rejven.

Iako je 1993. godine imao kratak izlet u WWE (tadašnji WWF), Hildret je najveću slavu i poštovanje stekao upravo u WCW ringu, gd‌je je postao miljenik publike zahvaljujući svojoj harizmi i fizičkoj snazi.

Brojni fanovi, kao i kolege iz svijeta rvanja, opraštaju se od popularnog Hamera putem društvenih mreža, odajući počast čovjeku koji je bio svjedok i učesnik jedne od najuzbudljivijih epoha u istoriji ovog sporta.

