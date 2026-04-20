Propale obje sjednice Doma naroda

Na hitnoj sjednici trebalo je da se raspravlja o prijedlogu dopuna Zakona o akcizama. Na sjednicu nisu došla tri delegata iz reda srpskog naroda i tri delegata iz reda hrvatskog naroda.

Hitno zakazana, još hitnije otkazana. Nakon himne, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH konstatovao je da nema kvoruma, nakon čega je slijedila pauza, pa opet potvrda da kvoruma nema.

Isti scenario i na redovnoj sjednici. U sali nije bilo delegata iz SNSD-a i HDZ-a.

"Očigledno je da je počela predizborna kampanja i kako čujem sada gospodina Špirića, koji i na sastancima sa predstavnicima međunarodne zajednice kaže ove sale su prazne, ne radi se. Ove sale su prazne zato što ti ljudi sporadično dođu u ove sale", rekao je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović.

Ademović zakazuje sjednice mimo dogovora sa članovima Kolegijuma i mimo Poslovnika. Čini se da mu je cilj da udovolji pojedinim delegatima i to liči na predizbornu kampanju, stav je Dragana Čovića.

"Nastojaćemo to, dok on predsjedava još ovih 50 dana organizovati neku sjednicu Doma naroda koja ima protočnost, na kojoj mogu biti svi zakoni, za koje smo sigurni da će svi predstavnici glasati, nego da se ovako nadmudrujemo, zakazujemo sjednice, udovoljavamo nekim opozicijama jednog, drugog, trećeg naroda", naveo je član Kolegijuma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović.

Smatra i da evropski zakoni, očigledno, nisu prioritet, jer su Prijedlog zakona o VSTS-u i Sudu BiH bile tek pred kraj dnevnog reda. U opoziciji iz Republike Srpske ne misle tako. Nema opravdanja za nedolazak na sjednice, smatra Želimir Nešković, koji je danas bio inspirisan i za performanse, pa je Nikoli Špiriću na stolu ostavio pet maraka, namijenjenih za pomoć za gorivo.

"Mi ovdje, ljudi iz različitih političkih grupacija predlažemo zakone. Da li će se nekome određeni zakoni svidjeti ili neće, to je njihova lična stvar, ali prisustvo na sjednicama Doma naroda je obavezno", kazao je delegat SDS-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković.

Nemamo ništa protiv zakona i sjednica, ali mora sve da bude u skladu sa Poslovnikom, odgovaraju iz SNSD-a. Kemal Ademović je i sam u nekoliko navrata priznao da je od predstavnika Trojke dobio instrukcije da se ne dogovara sa SNSD-om, a rad u takvoj atmosferi je nemoguć, kaže Nikola Špirić.

"Ako je odgovor mi nećemo sa SNSD-om, a SNSD izabrao srpski narod na izborima, onda recite da ste spremni čekati do novih izbora. Mi hoćemo razgovor. Razgovarati ne znači na sve pristati", rekao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.

Dodaje i da koalicija između Trojke i opozicije iz Republike Srpske koja funkcioniše u Predstavničkom domu, u Domu naroda nije održiva i da od toga moraju odustati. Moraju odustati i od prizivanja Kristijana Šmita u pomoć, kategoričan je Špirić.